Examen de papanicolaou: Detecta y atiende el cáncer cervicouterino a tiempo

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua informó que el cáncer cervicouterino es una de las enfermedades más frecuentes en mujeres mayores de 30 años, pero hoy en día, puede prevenirse.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con el IMSS, este tipo de cáncer puede erradicarse si se detecta a tiempo y se inicia un tratamiento.

Además, informó que la única manera de determinar la presencia de la enfermedad, es a través de una prueba del papanicolau, que identifica anomalías o lesiones precancerosas.

Estas lesiones se tratan de inmediato para evitar que se convierta en cáncer, o incluso cuando la enfermedad está en las primeras etapas, hay posibilidad de recuperación.

Refirió que: " los principales síntomas no siempre son evidentes y pueden ir desde no tener ninguna molestia, o bien, presentar otros que no permiten sospechar de ninguna enfermedad".

Otros síntomas son dolor después de la relación sexual, flujo vaginal, líquido de olor fuerte o con sangre.

Si al practicarse el papanicolau, el resultado es positivo a lesiones precursoras de cáncer, la paciente es enviada al área de colposcopía en una unidad hospitalaria, para confirmar el diagnóstico.

La especialista recomendó: "mantener una vida sexual segura, con una sola pareja sexual usando siempre preservativo o condón, ya que una persona que esté infectada puede propagar el virus".

Exhortó a la derechohabiencia a acudir al médico familiar o a los módulos PrevenIMSS de la clínica de adscripción.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!