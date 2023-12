Han detectado 12 nuevos caso de SIDA en la región sur de Chihuahua

En el marco de la conmemoración de la lucha contra el SIDA, a 40 años de haber aparecido esta enfermedad en el mundo, aún no hay cura. En la región sur del estado, el sector salud este año ha detectado 12 nuevos casos de VIH/SIDA, de los cuales seis pertenecen a Parral. El año pasado se detectaron 18 casos y los grupos de riesgo más vulnerables a esta enfermedad continúan siendo las personas que tiene relaciones sexuales sin protección y personas con drogadicción al compartir agujas.

Sergio Jaquez Pallares, epidemiólogo de la región III de la Secretaría de Salud, señaló que las mejores armas para combatir esta enfermedad de tipo viral es la información y la prevención. A 40 años de que se presentara la crisis de salud en el mundo por esta enfermedad, ya las circunstancias han cambiado; hay pruebas para su detección, tratamientos que dan una mejor calidad de vida y la información sobre la enfermedad es más accesible, sin embargo, también se recomienda ver que sean confiables las fuentes de información.

Informó el epidemiólogo del sector salud, que hasta la semana 47 de este 2023, se han detectado 12 casos nuevos, de los cuales nueve son hombres y tres mujeres; de estos 12 casos, seis personas fueron detectadas en Parral. Así también indicó que el año pasado se registraron 18 nuevos casos en el sector salud, de los cuales 13 fueron hombres y cinco mujeres, de estos casos del año pasado, 12 personas infectadas pertenecen a Parral. Cabe señalar el sector salud comprende 14 municipios de la región sur del estado.

Aseguró el medico epidemiológico que el método más eficaz para la prevención de contagios es el preservativo masculino y el femenino, son factores de riesgo el sexo casual y sin protección, sin embargo, una persona que tenga por primera vez una relación sexual también se puede contagiar de VIH si no se protege.

Informó que en los primeros de diciembre, la Secretaria de Salud lleva campañas de prevención e información a la sociedad, esto, con la finalidad de sensibilizar y disminuir los contagios de VIH. Este año con el lema “Que lideren las comunidades”, se pretende que sea desde las mismas comunidades que se dé más promoción a las acciones de la lucha contra el SIDA.

Mencionó que ya los padres de familia, los maestros y la misma sociedad, no deben de ver esta enfermedad como un tabú, es cuestión de tener la información verídica para que los jóvenes se cuiden y conozcan los diferentes tipos de prevención, así también dar a conocer que hay pruebas que pueden determinar si la persona se encuentra infectada. Indicó que a pesar de ser una enfermedad que no es curable, esta se puede tratar, y esto puede llevar una vida normal, como ha ocurrido con la diabetes y la hipertensión arterial.

Indicó que tanto los adolescentes y jóvenes, no deben de tener miedo o vergüenza al solicitar a un médico la información verídica sobre esta enfermedad, ya que la mala información es un factor de riesgo para los contagios.

De igual manera, están expuestos a contagios de VIH los adolescentes y jóvenes que no tengan la información necesaria para prevenir, no solo el SIDA, sino también las enfermedades de transmisión sexual. Se ha comprobado que el preservativo o condón tiene un 95 por ciento de confiabilidad, sin embargo, es necesario que las personas conozcan cómo usarlos, que no estén caducos, que no presenten rasguños, que no se rompan entre otras situaciones.

Cabe señalar que esta enfermedad del SIDA o por su siglas el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es un padecimiento que ataca principalmente el sistema inmunológico y es provocada por un virus, la cual no tiene cura, sin embargo, con medicamentos se puede tratar para que el enfermo tenga una mejor calidad de vida, además, recomendó a la población acudir a las campañas y ferias de la salud para realizarse las pruebas de manera gratuita.

Indicó que esta prueba es rápida y gratuita, donde se toma una gota de sangre de uno de los dedos, no es dolorosa, el resultado es en solo unos minutos y completamente confidencial el resultado. En caso de que esta prueba salga reactiva, se realiza una prueba más que se llama Westen Block, donde se toma una muestra de sangre del brazo, se realiza en laboratorio en la ciudad de Chihuahua.

El médico de la región III también indicó que los principales síntomas del SIDA, son pérdida de peso, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, erupciones cutáneas, dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca, ganglios linfáticos inflamados, principalmente en el cuello y diarrea.

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988, se eligió esa fecha por cuestiones de impacto mediático. Desde entonces, en el mundo son más de 30 millones de personas que han muerto a causa de enfermedades relacionadas al SIDA, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. A 40 años de su aparición, aún no hay cura, a pesar de que existe un mayor acceso a la información, aún hay tabúes hacia esta enfermedad, se tienen tratamientos antirretrovirales que dan una mejor calidad de vida a los enfermos.

