Invitan a simposio para identificar factores de riesgo del suicidio y señales de alerta

El 98 por ciento de las persona que se quitan la vida dejaron un camino largo de señales, pero las personas a su alrededor no tuvieron el conocimiento para ver los factores de riesgo, por lo que el próximo sábado se realizará el Simposio “El suicidio de hoy. El pensamiento suicida no se ve, pero el comportamiento si”, el sábado 2 de diciembre a las 10:00 horas.

La licenciada en psicología Celia Lagarda, tanatóloga y especialista en suicidología, informó que Chihuahua, Campeche y Yucatán son las entidades con más altos índices de suicidio, Chihuahua ocupa el primer sitio en adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Recordó que el 8 de octubre de 2015, en la capital se registró un suicidio público en el plantel 4 del Cobach, justo en la hora de más tráfico de personas. Nadie supo qué hacer, ahora, con este simposio, se busca saber qué hacer y detectar esas señales silenciosas que llevan a una persona a quitarse la vida.

“Que una persona se quite la vida no depende de mí, pero sí depende de mí informarme para que en mi familia no pase, depende de mí abrir un hilo de comunicación efectiva a la hora de la comida o cena para que los adolescentes y jóvenes puedan tener confianza y platicar sobre lo que siente”.

La especialista destacó que un intento de suicidio no se minimiza, no se trata de una manipulación o chantaje. Ante este escenario, se recomendó actuar de manera exagerada, porque el índice de letalidad irá escalando hasta lograr acabar con su vida.

La ansiedad, depresión y estrés multiplicados al mil tras la pandemia por Coronavirus, han llevado a que los índices de suicido también se disparen, ello hace urgente la atención a la salud mental.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo Chihuahua

El suicidio ocupa el tercer lugar de muertes en jóvenes después de accidentes y actos violentos, “el suicidio es la única muerte que podemos prevenir, es por nuestro hogar, hijos, jóvenes, por nuestra sociedad”, dijo Celia Lagarda, quien agregó que la violencia familiar y las adicciones son factores que pueden llevar a una persona a la ideación suicida o a concretar un suicidio, pero no es un común denominador.

La maestra en Desarrollo Humano y miembro de la asociación civil Aprender a volar para vivir, destacó que buscan que la prevención del suicido sea efectiva y por ello, se está invitando a padres, madres, docentes, jóvenes y a todos los ciudadanos que deseen conocer más sobre el tema, pero sobre todo, identificar los factores de riesgo y con ello, ayudar a salvar vidas.

En la presentación del Simposio también estuvo la diputada por el Partido Acción Nacional, Isela Martínez Díaz, quien destacó que están abordando un tema de mucha relevancia debido a la alta incidencia. A la vez que mencionó que ella presentó la iniciativa para crear la Ley de Prevención del Suicidio como un instrumento jurídico que armonice los esfuerzos de las diversas instituciones y pueda darse una prevención real, que lleve a abatir los índices tan altos que se registran en la entidad.

De la misma manera, la maestra Luisa Apodaca, directora de la Fundación Index, destacó que este simposio permitirá a los asistentes tener información oportuna para atender la situación, por lo que dijo que todos tienen el deber de afrontar el suicido de una manera integral.

Yolanda Erives destacó que se debe de hablar del suicidio quitando el estigma, hablar con amor y paz, dándole a los jóvenes espacios para que se expresen.

“Como sociedad tenemos la responsabilidad de hablar de ello y para que como sociedad podamos identificar factores de riesgo y preguntar abiertamente ¿has considerado quitarte la vida?"

El simposio será este sábado 2 de diciembre a las 10:00 horas en el Museo Centro Semilla, la cuota de recuperación es de 200 pesos y se contará con ponentes de talla nacional.