“Soy una guerrera”: Isabela vence el cáncer y toca la "Campana de la Esperanza" en el IMSS Morelos

“Hoy toqué la campana porque tuve cáncer; me enfermé, pero ya estoy aliviada. Voy a esperar a que no me regrese la leucemia, para tener una vida muy larga y darle mucho cariño a mi familia”, así se expresó Isabela, pequeñita de 6 años y medio, tras haber estado en tratamiento oncológico durante casi 4 años.

Con una gran sonrisa y orgullosa portadora del traje de la “Mujer Maravilla”, recibió este viernes el cariño del personal médico, así como de enfermería, del laboratorio, administrativos y directivos del Hospital General Regional (HGR) No. 01, “Morelos”, del Seguro Social, por haber concluido las etapas y procesos médicos que determinan estar libre del padecimiento.

Fue en el área de Pediatría de esta unidad hospitalaria, en donde Isabela tocó la “Campana de la Esperanza, bajo una lluvia de aplausos y el reconocimiento profundo por enfrentar su enfermedad con gran valentía desde que tenía un año y medio.

Foto: IMSS

“A todos los que me atendieron, muchas gracias por este gran día que me dieron. Estoy muy feliz. Soy una guerrera, y las niñas tuvieron el mismo problema que yo, también son unas guerreras”, afirmó con seguridad. No obstante, no pudo contener el llanto de felicidad.

Su mamá, Liliana Rodríguez, la consoló con ternura, mientras también agradecía a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. “No tengo palabras para todos ustedes, que en todo momento estuvieron con nosotros”.

Recuerda que cuando Isabela tenía un año y medio: “le noté unos puntitos rojos. No sabía como se llamaban, hasta que llegamos al hospital. La iba a llevar con una dermatóloga, pero la revisó un médico que me indicó que no era un problema de la piel, sino de la sangre. Le hicieron unos estudios para saber que tenía”.

Para ese momento, señala, “ya traía una palidez muy severa, moretones y su estómago muy inflamado, que después supe que era el hígado y el bazo inflamado”.

Foto: IMSS

“Venimos al hospital a urgencias, en pediatría le hicieron estudios y se quedó por una leucemia. Ya de alguna manera lo sospechaba, porque dos días antes, al momento de cambiarle el pañal le dejé marcado los dedos. Uno como mamá tiene como un “sexto sentido”, que nos indica que algo anda mal con sus hijos. Yo pensaba: o trae una anemia muy severa, o a la mejor es leucemia”.

“Cuando me dieron el diagnostico, se me vino el mundo a bajo… pero cuando Isabela ingresó al hospital, a piso, ya estaba recibiendo la trasfusión de sangre y de plaquetas que necesitaba. A la semana le hicieron un aspirado de médula para que nos dieran el diagnóstico de que tipo de leucemia tenía; y en cuanto llegaron los resultados, ese mismo día inició quimioterapias”, resaltó.

En febrero del 2022, cuando terminó su tratamiento, “sentí una felicidad enorme, el saber que ya estaba limpia, que su médula estaba negativa para células cancerígenas”.

“En estos momentos, estoy muy feliz. No me queda más que agradecer a todo el equipo IMSS, lo digo así porque son muchas personas. Isabela se ganó el cariño de muchos trabajadores, desde intendencia hasta directivos. Son muy empáticos y no me queda más que agradecer. Gracias por todo”, concluyó.