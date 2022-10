¿Tu hijo tiene problemas para hablar, aprender o caminar? Podría ser neurodivergente

¿Cómo saber si tu niño es neurodivergente? El especialista David García, fundador de RIE AD A.C, una organización que atiende a niños con TDAH, síndrome de Down, Dislexia, Autismo, síndrome de Kabuki, entre otros, relata las señales en la que los padres deben estar atentos para saber si sus hijos deberían ser atendidos y así tener un desarrollo completo.

Menciona que los procesos de desarrollo de los niños deben ser monitoreados, cosas como el habla, aprender a caminar, ir al baño, seguir cosas con la mirada o el aprendizaje de la lectoescritura, esto a la edad de uno, dos y siete años, momentos donde deberíamos hacer una evaluación, pues son tiempos claves en su crecimiento.

Debes estar atento si no hacen contacto visual cuando son bebés, si no caminan de los 9 a los 17 meses o gatean entre los siete y diez meses; si el llanto es sin fuerza; si no hablan de los 12 meses a los 3 años; si no va al baño entre el año y dos años y medio; si les cuesta más trabajo que sus compañeros el aprender a leer; o si hace las letras al revés y si no socializa con otros niños.

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

Si bien es importante saber que si no cumplen con estos parámetros no significa que tenga un problema de aprendizaje, quizás podrían ser aspectos a observar para poder llevarlo con un profesional para que pueda saber si es algo dentro de la norma o si necesita estimulación para su desarrollo.

El experto recalcó que aunque estos podrían ser características de un trastorno también puede tener que ver con otras circunstancias del menor, pues se puede deber a un medicamento, a afectaciones durante el embarazo, genético o por su situación en el núcleo familiar, es decir que es multifactorial.

Estos aspectos nos sirven para dar atención al menor, con el fin de procurar su desarrollo saludable, pues muchos niños con síndromes o trastornos no detectados y tratados pueden crecer con baja autoestima o caer en depresión.

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

David García: de ser niño con problemas de aprendizaje a ser docente y fundador de Riead

Si bien, David García es hoy un maestro que imparte clases en la Universidad Autónoma de Chihuahua, una licenciatura y doctorado en educación física, dos maestrías, una en psicología y otra en neurodesarrollo infantil, al crecer no fue el mejor al alumno, pues aprendió a leer a los 10 años de edad.

David relata que nació en Ciudad Delicias y lamentablemente su madre tuvo complicaciones en el parto lo que lo llevó a nacer en casa en vez de en un hospital, aunado a esto sufrió violencia en su infancia y ataques de asma continuos, lo que él considera afectó su desarrollo.

Por esta razón, cursó tres veces primero de primaria, hasta que una maestra detectó que quizás tenía un problema de aprendizaje, por lo que lo metieron a una escuela de psicopedagogía, donde después de mucho esfuerzo logró aprender a leer y escribir, sin embargo hoy en día se le dificulta un poco la lectura.

David García, docente y fundador de Riead | Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

Por otro lado, no descubrieron que necesitaba lentes hasta el último año de secundaria, lo que lo afectaba en sus estudios, esto lo llevó a refugiarse en el deporte, sin saberlo sería esto lo que lo ayudaría a salir adelante.

En 2017 abrió RIE AD A.C, donde junto con su esposa, Gabriela Davila que es enfermera, ayudan a niños con TDAH, síndrome de Down, Dislexia, Autismo, síndrome de Kabuki, entre otros trastornos, aqui han aplicado tres tipos de terapias, la oxigenación por ozono, las proteínas hidrolizadas, y terapias psicomotrices.

En este momento tienen como 20 niños, como Sofi que tiene síndrome de down y lleva un año y medio en RIE AD A.C, y ha avanzado significativamente con actividades de terapia lenguaje y neuromotrices.

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

Aquí David y su esposa son apoyados por jóvenes que hacen su servicio social, aunque a algunas de ellas les pagan un sueldo bajo, están aquí por amor a los niños, pues la asociación pide solo una cuota baja de recuperación para costear el lugar y las terapias.