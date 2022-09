Sismos en Chihuahua, ¿cuáles han sido los más fuertes y qué los provocan?

Antecedentes históricos han marcado a septiembre como el mes de los terremotos, y si bien estos suele registrarse principalmente en el sur y centro del paìs, Chihuahua y los otros estados del norte no están exentos de los tan temidos sismos.

Y es que por fortuna, nuestro estado no es considerado una zona sísmica, por lo que en su historia no ha sufrido de grandes tragedias a consecuencias de estos movimientos terrestre, no obstante, en los últimos meses se han registrado algunos cuantos.

¿Por qué hay sismos en Chihuahua?

Ninguna parte en el planeta, está libre de terremotos y que Chihuahua no se encuentre en una zona sísmica, no significa que no esté riesgo, y para mayor prueba el registrado hace unos meses en el poblado de San Juanito, del municipio de Bocoyna.

Este sismo y otras réplicas que ocurrieron en el estado, se debieron a una falla geológica de distensión, perpendicular al Rift Río Grande, falla que suele provocar terremotos de poca magnitud.

Además Chihuahua se encuentra en la placa tectónica llamada Placa Norteamericana, la cual tiene pocos movimientos, pero no deja de provocar pequeños sismos.

Por fortuna en el sismo de Cuauhtémoc no hubo perdidas humanas, pero sí materiales, además de que sorprendió a los geólogos, pues lo común es de que alcancen a lo mucho los 4 grados en la escala Richter y este fue de 4.6.

¿Cuál ha sido el sismo más fuerte registrado en Chihuahua?

Fue precisamente el sismo registrado en San Juanito, uno de los más fuerte en la historia de Chihuahua, sin embargo, hay otro que ocurrió hace apenas unos años, que se queda con el primer lugar.

Fue en en Santa Gertrudis durante septiembre de 2013, cuando se registró el movimiento sísmico más grande en la historia del estado, pue el sismógrafo registró 5.4 grados en la escala Richter.

Las autoridades estatales de protección civil, así como los medios de comunicación locales y nacionales indicaron que no se reportaron víctimas, pero sí algunos daños materiales, con al menos entre 6 y 12 viviendas dañadas, con grietas y cuarteaduras en paredes, principalmente de los puntos más cercanos al epicentro como Naica y Santa Gertrudis, donde se ubica el Centro Nacional de Adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, de México.

En tercer lugar, se encuentra el ocurrido en Guerrero durante 2016, año en que los aparatos de medición registraron 4.4 grados, hechos en los que no se tuvieron repercusiones.

Según los datos del European-Mediterranean Seismological Centre, el último reporte de un sismo en Chihuahua, fue en los límites de Sierra Blanca durante el 20 de mayo de 2022, entre los limites con Estados Unidos; se alcanzaron 3.1.

¿Qué es la escala Richter?

Foto: Archivo | OEM

Siempre que hay un temblor, leemos o escuchamos acerca de cierta magnitud del mismo. Pero, ¿cómo funciona?

La escala de Richter, llamada así en honor al sismólogo estadounidense Charles Francis Richter, es una escala que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto.

Fue creada en 1935 por Richter y Beno Gutenberg (ambos del Instituto de Tecnología de California), con objeto de medir la fuerza de los terremotos de acuerdo a su magnitud, esto es, según la cantidad de energía liberada durante el sismo en cuestión.

La escala de Richter llega hasta los 12 grados, donde un sismo de estas características tendría la misma potencia que 1 billón de toneladas de trinitrotolueno con la fuerza suficiente para fracturar la Tierra por el núcleo..

Clasificación de la escala Richter y su impacto en la superficie:

Menos de 3.9: Generalmente no se percibe

De 4 a 4.9: Perceptibles a menudo, pero con daños poco probables

De 5 a 5.9: Se percibe, pero solo causa daños menores; en edificios antiguos sí pueden ser daños graves

De 6.0 a 6.9: Puede ocasionar daños severos en áreas pobladas en 160 kilómetros a la redonda

De 7.0 a 7.9: Terremoto mayor. Puede causar serios daños en muchas zonas y suele haber unos 18 por año.

De 8.0 a 8.9: Se trata de un gran terremoto que puede causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros. Se producen de 1 a 3 por año.

De 9 a 9.9: Son terremotos devastadores en varios miles de kilómetros. Se producen 1 o 2 cada 20 años.

De 10 o más: Aún no se ha registrado ninguno. Sus consecuencias serían épicas.

Teniendo en cuenta que los terremotos comenzaron a medirse a partir del siglo XX, el terremoto de mayor magnitud de la historia fue el registrado en Valdivia, Chile, en 1960. El sismo fue de magnitud 9.5. Hubo 2.000.000 de damnificados y Valdivia se hundió 4 metros bajo el nivel del mar, produciéndose además la erupción del volcán Puyehue.