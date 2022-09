¡Protege tus datos! Cinco cosas que un extorsionador puede hacer al saber tu número de teléfono

¿Tienes idea de la cantidad de veces que has ingresado tu número telefónico en perfiles online? Incluso tal vez hasta lo haz dejado como garantía o contacto en documentos oficiales.

Pues todas las cuentas asociadas al mismo e-mail o al mismo número telefónico podrían quedar expuestas en segundos.

Sea a través de registros en webs que compran datos, por suplantación de identidad cambiando tu teléfono de SIM u operador. Incluso, si le roban el celular a uno de tus amigos tú también quedarías expuesto.

Protege tus datos personales. Foto: Pexels

Estas son las cinco principales estafas de las que podrías ser víctima si un extorsionador decide utilizar los dígitos de tu número telefónico:

Accediendo a registros en plataformas como WhoEasy, Whitepages y Fast People Search, un experto con tu número telefónico puede tener acceso a casi cualquier información personal que haya pasado por algunos de tus dispositivos asociados, desde tus propiedades e información financiera, hasta si has cometido algún delito y la dirección de tus familiares.

“Un extorsionador puede usar tu número telefónico para robar tu identidad y hacerse cargo de casi todas las cuentas en línea que tienes”, aseguran los expertos en ciberseguridad, además, con todos estos datos se puede suplantar la identidad del propietario del número y cambiar registros de sus cuentas.

Robo del número de un conocido para extorsión telefónica

Otra manera de utilizar tu número telefónico, a través de una herramienta o plataforma es para suplantar el número de un contacto, entonces los delincuentes se hacen pasar por un allegado, ya sea un hijo o hija, esposa, o amigo, y piden datos sensibles durante la llamada o mensajes de texto.

Tú ingenuamente al ver el nombre en la pantalla del celular responderás.

Los expertos en ciberseguridad recomiendan colgar de inmediato al identificar una llamada extraña. A fin de cuentas, si era tu hija o tu mejor amigo, volverá a llamar o te dejará un mensaje .

Redirigir tu número telefónico podría permitir acceso a tu e-mail asociado a tus datos personales

El extorsionador podría redirigir tu número telefónico a otra tarjeta SIM u operador de servicios diferente para enviar y recibir mensajes como si fueras tú mismo. Y tener acceso a todas tus cuentas asociadas al número con clickear el botón “Olvidé mi contraseña”.

Puedes perder el acceso a todas tus cuentas si tan solo tu número telefónico cae en manos equivocadas. Foto: Pexels

Recuperar algunas contraseñas tal vez requieran preguntas de seguridad y si no fuiste muy creativo en un santiamén los delincuentes pueden tener el enlace de seguridad de casi todas tus cuentas ya que la doble verificación y los nexos de seguridad pasan la mayoría de las veces por el celular.

Cuando pides en cualquiera de tus cuentas restablecer la contraseña, además de las preguntas de seguridad, muchas envían enlaces directos a tu celular o te llaman con un código de seguridad, entonces si el estafador consigue redirigir tu número telefónico, tendrá acceso a todas ellas.

Tú te podrías quedar sin servicio y sin poder acceder a tus perfiles, una de las situaciones en las que deberías sospechar de que estás siendo víctima de una extorsión.

Hay que recordar que muchas de las extorsiones son dirigidas desde los penales, y difícilmente puedes rastrearlos.

Estar en un penal no restringe a los extorsionadores de seguir delinquiendo. Foto: Pexels

Estafas mediante mensajes de texto

Los SMS siguen siendo potenciales fuentes de estafa en todo el mundo; pero también vía WhatsApp, Telegram o Facebook, así que cualquier mensaje sospechoso, que no esperes, no te sea familiar o te haga ofertas sumamente atractivas, bórralo de inmediato y lo más importante: No accedas a ningún enlace que contenga.

Además, como podrían suplantar también el número telefónico de un amigo, si recibes enlaces extraños de conocidos sin motivo aparente, sospecha.

Siempre puedes explicar que te estabas asegurando de que era un enlace fiable el que te compartía esa persona.

