Regidores de Juárez apoyan permanencia de César Omar Muñoz en la SSPM

Por medio de una Sesión de Comisión Edilicia extraordinaria, los regidores solicitaron al secretario del Ayuntamiento que explique que está prevaleciendo en torno al cambio en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Todos los regidores externaron su percepción en relación con lo que está haciendo el presidente municipal, Martín Chaparro Payán, con tantos cambios y sobre todo por buscar "remover" al secretario de la SSPM.

"No debe actuar conforme al partido, sino, de su figura como alcalde, no debe recurrir a ocurrencias, solo asume posición personalizada y aquí no se personaliza, debe ser más consciente, Joe sea administrando un partido es la administración municipal", externó Jorge Gutiérrez Casas.

"Para mantener armonía dentro de la administración de gobierno debe apegarse a lo que establecen las reglas", enfatizó Gutiérrez Casas.

"Llamado enérgico y con respeto al presidente municipal, si tiene propuesta que la haga a este cuerpo colegiado y evite la especulación, el tema de seguridad pública es muy delicado y no obedece generar incertidumbre", agregó Antonio Domínguez.

"Debe tomarnos en cuenta, que vea las leyes, lo que queremos es que las cosas sean bien, lo exhorto a que se junte con nosotros, platique con nosotros", comentó la coordinadora de la Comisión Edilicia, Mireya Porras.

"Los que andamos dentro de la política sabemos que es de la 4T, y aquí las cosas se hacen como deben de ser, no como no quiere que sean", subrayó Porras.

"Como no nos toma en cuenta a nosotros, podemos investigar a la persona que aquella quiere poner y lo vamos a exponer", dejó en claro Porras.

Por su parte, Vanessa Mora de la O, aseguró que no han tenido un acercamiento con Chaparro Payán, ya que solo lo conocen de vista.

En su intervención, la regidora Alma Edith Arredondo Salinas pidió que se le diga a Chaparro Payán que convoque en el momento que sea necesario para plantearles los cambios y decisiones que estará haciendo.

Quise tener un acercamiento con el presidente municipal, no nos quiso atender; el papel del secretario de Seguridad Pública Municipal se ha cumplido a cabalidad, concluyó Porras.

