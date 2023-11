¡Sólo para chavorrucos! The 90s, evento en Chihuahua con que recordarás las "tardeadas"

Si eres millennial o de la generación X quizás recuerdas las famosas tardeadas, pues en la época de los 90s eran comunes entre los jóvenes y fue un momento cúspide para la música pop y de la moda que sigue impactando hoy en día.

Esta nostalgia es rescatada por The 90s, un evento en Chihuahua especial para quienes se consideran “chavorrucos” y que sin duda avivará tus mejores momentos de la última década del siglo pasado.

Lee más: ¡Bienvenidos a Chihuahua! Piloto graba aterrizaje en la capital y se hace viral VIDEO

Se describe como una noche de discoteque para recordar la época de las tardeadas de los 90´s y 00´s, van a tocar pura música propia de estos tiempos para ir a bailar y divertirse.

Según la página de Facebook del evento (Disco 90s Y 00s Chihuahua) este se llevará a cabo el viernes 3 de noviembre a las 9:00 de la noche y el costo del boleto es de $100 por persona se paga en taquilla al llegar.

Este se llevará a cabo en la discoteque Bandidos que se ubica en la avenida Aldama casi esquina con Pacheco, y puedes hacer tus reservaciones comunicándote al 614 1764175. Pero debes estar atento a las redes sociales pues parece que no será el único evento por el estilo.

Los 90s y 00s Moda y Música

Doble Vía Así se escucha "La Llorona" cantada por Lucha Villa, lanzan video oficial

Aunque el evento se define como “Sólo para chavorrucos” quizás también le interese a los más jóvenes pues buena parte de la moda que hoy llaman “aesthetic” es resultado del resurgimiento de las prendas del fin del siglo XX.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Cosas como los mom jeans, las camisas de bandas, ciertos peinados, estilos de lentes de sol, los zapatos y tenis que hoy adopta la generación Z tienen su origen e inspiración en los 90s, pues no es casualidad de el famoso pantalón para tiendas lo lleve el pato lucas, uno de los dibujos animados más característicos de la época.

Música como la de Nirvana, Pearl Jam, Tupac, Spice Girls, Backstreet Boys y Britney Spears, no solo están regresando si no que parece que nunca se fueron, por lo que no es tan raro que personas que nacieron años después de su auge los conozcan.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sin duda el uso del internet a nivel mundial y la globalización que trajo consigo el fin del siglo XX y el inicio del XXI nos dio una huella imborrable, no sólo para quienes lo presenciaron, también para generaciones futuras.