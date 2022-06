Sprite, el fenómeno de luz más difícil y temido de ver en el cielo: ¿Por qué ocurren?

Son unos de los espectáculos naturales más bellos y misteriosos pero también los más esquivos para los fotógrafos, los sprites seguirán siendo el sueño que muy pocos podrán alcanzar en sus vidas.

LOS “SPRITES” SON POCO CONOCIDOS

La mayoría conoce los rayos de tormenta sin embargo, hay una variedad de ellos que solo unos cuantos conocen y son los llamados sprites que se forman bajo ciertas condiciones y hasta ahora han esquivado el ser capturados masivamente en fotografías.

¿POR QUÉ SE FORMAN LOS SPRITES?

Esta variedad de rayos o sprites son un fenómeno ligado a las tormentas eléctricas intensas, y las nubes conocidas como cumulonimbus generan una descarga hacia arriba, alcanzando incluso hasta la parte baja de la ionosfera.

Los sprites se producen casi simultáneamente al rayo que los desencadena pero un retraso de hasta 150 milisegundos dando pie a uno de los espectáculos naturales más bellos pero escasos en el mundo.

Bucketlist capture early this morning over Kansas. After thousands of hours with TLE's , finally a Giagantic Jet- still in disbelief. It also may be the furthest north ever captured- lots of analysis to do on this one. #kswx #okwx @NASAEarth pic.twitter.com/Jl9V7saUqL — Paul M Smith (@PaulMSmithPhoto) May 31, 2022

EL MÁS FAMOSO SPRITE FOTOGRAFIADO

Una de las fotografías más célebres de un sprite, fue tomada por Paul M. Smith en 2018 sobre Kaw Lake (Oklahoma, Estados Unidos) el cual es conocido como “Medusa” durante el desarrollo de una tormenta eléctrica.

¿CÓMO SE FORMAN LOS SPRITES?

De acuerdo con lo que se sabe, durante el desarrollo de una tormenta, un rayo puede cambiar abruptamente un campo eléctrico que dispara un flash secundario en una especie de efecto dominó.

Los sprites también son iniciados por un gran cambio en el campo eléctrico que ocurre durante un rayo.

La primera foto tomada de un sprite / Universidad de Alaska-Fairbanks

¿DE DÓNDE SURGEN LOS SPRITES?

La ciencia nos indica que habitualmente los rayos emergen de la región inferior de la nube y muestran polaridad negativa, pero en algunas ocasiones surgen rayos con polaridad positiva, que son mucho más potentes y peligrosos.

Los abruptos cambios en las polaridades crean de pronto un poderoso campo eléctrico entre la parte superior de las tormentas eléctricas, y una alta concentración de iones cargados positivamente a unos 100 km en la parte inferior de la ionosfera. Es este nuevo desequilibrio es el que puede iniciar un sprite.

Ahora ya lo sabes, si de pronto ves un destello rojo durante una tormenta eléctrica (como de luces de bengala, de los que usan al pedir auxilio), no te preocupes, no es el Apocalipsis, es probable que hayas presenciado un sprite, ese rayo rojo agradable de ver, pero también potente y peligroso, por lo que es mejor resguardarse al presenciar uno.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico