¿Te gusta el argüende? Todo lo que debes saber para organizar una posada

Para muchos, al pensar en una posada lo primero que se les viene en mente es un festejo para los niños, o la tradicional pastorela navideña, pero si tú eres más de pasarla con entre compas, tal vez busques algo más parecido a una reunión con música y bebidas para el reventón. Si es así, tal vez te sirvan estos tips para organizar la mejor pachanga de esta temporada.

Ya sea en familia o entre compas, lo mejor es planear con tiempo para no arruinar la diversión. Foto: Pixabay

¿Quieres pasarla en grande pero no sabes por dónde iniciar? La llegada de la Navidad y las vacaciones de invierno son el pretexto perfecto para organizar un momento de diversión, ya sea entre amigos o compañeros del trabajo, lo mejor es planear la fiesta paso a paso para que el resultado valga la pena.

¿Cómo puedo organizar una posada?

Lo primero que debes hacer, es tener en cuenta el presupuesto destinado para la fiesta, así como el número de personas que asistirán. Dependiendo de estos dos factores, decidirás qué tipo de lugar es el ideal.

Pasos para armar la fiesta

La planeación

Si lo tuyo es el fiestón en grande, pueden organizarse para rentar una granja o salón, pero si eliges algo mucho más privado, bien puede ser en casa de alguno de los participantes. Esto último, les permitirá ahorrar dinero, a cambio de tener menor espacio.

Elegir la fecha

Aunque todos quisiéramos una fiesta ideal en fin de semana, muchos invitados pueden tener horarios de trabajo que les dificultan asistir, así que lo mejor es ponerse de acuerdo tomando en cuenta este detalle. Además, debes fijarte que la fecha no coincida con otro evento importante, no te vayan a salir con que es el cumpleaños de la abuela o el baby shower de la sobrina, mejor asegurarse.

Foto: Facebook @Creatormemes

Presupuesto

Hay que tener muy presente la cantidad de dinero que deseas gastar durante la posada, no solamente en el lugar, comida y bebida, sino detalles como la decoración del lugar. Así mismo, si desean hacer actividades como intercambio de regalos o cooperación de bebidas por parte de los invitados, deben elegir una cantidad económica de modo que todos puedan participar.

Foto: Facebook @Creatormemes

Temática

¿Quieres un festejo simple o buscas algo más elegante? Desde el principio, es vital saber qué tipo de festejo quieres organizar. Además, toma en cuenta si será un ambiente familiar, con la presencia de niños, o si se tratará de algo más enfocado a la bebida y el baile.

Invitados

¿No quieres que llegue “cierta persona” indeseada? Asegúrate que todos los invitados se sientan cómodos en la presencia unos de otros. Dependiendo del ambiente puedes invitar a un tipo determinado de gente. Por ejemplo, si lo tuyo es más informal, será mejor no invitar a tu patrón, ¿o sí?

Foto: Facebook @Creatormemes

Música y Entretenimiento

¿Algún invitado no bebe alcohol?, ¿Cierta persona es un amargado y no sabe bailar? No te preocupes, puedes planear alguna actividad en la que todos participen, desde rentar un karaoke, juegos de mesas o incluso contratar músicos en vivo. Eso sí, asegúrate que la música sea del agrado de los asistentes, ¡Recuerda que no a todos les gusta Bad Bunny!

Foto: Facebook @Creatormemes

