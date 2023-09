Termómetro en Chínipas llega a los 47.5 grados, récord mundial de temperatura en septiembre

El mes de septiembre en Chihuahua es conocido por marcar el final del verano y comienzo del otoño, trayendo consigo temperaturas más frescas así como un aumento de la humedad en el ambiente, al formar parte de la temporada de lluvias en el norte de México; sin embargo, este 2023 ha sido un año complicado en cuestiones climáticas, ya que no solo ha pasado a la historia como uno de los más secos, sino también por romper récords de temperaturas calurosas, como ocurrió en el municipio de Chínipas.

¿Ha sido el 2023 uno de los años más calurosos en la historia? Así parecen confirmarlo diversos climatólogos, ya que en base a los registros de la temperatura captados por satélite, han afirmado que el verano de 2023 ha sido la estación más calurosa jamás vista en el mundo.

En verano, las temperaturas suelen sobrepasar los 42 grados centígrados en Chínipas. Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Por lo anterior, cabría esperar que la llegada del otoño trajera consigo un descenso en los termómetros con unas condiciones más refrescantes ¿o no?

Lamentablemente, parece que la onda de calor en México está lejos de terminar, pues a poco tiempo de iniciado el otoño, aún se registran temperaturas máximas por encima de los 40 grados centígrados en algunas regiones, donde figura un municipio chihuahuense que ya es famoso por su calor extremo.

Chínipas, el "horno" de Chihuahua

El municipio de Chínipas está situado en la Sierra Madre Occidental y oficialmente se denomina como Villa Chínipas de Almada, en honor del destacado político e historiador chihuahuense, Francisco R. Almada. Es conocido como uno de los municipios más calurosos de todo Chihuahua, al alcanzar temperaturas por encima de los 42 grados Celsius en verano.

De acuerdo a informes de Protección Civil Estatal, Chínipas y la vecina comunidad de Urique se encuentran atravesando por una fuerte ola de calor y escasas probabilidades de lluvias, condiciones originadas por el anticiclón que afecta actualmente a la entidad.

Por si esto fuera poco, el pueblo de Chínipas presenta problemas de abastecimiento de agua y caminos de acceso en malas condiciones, además de un servicio eléctrico deficiente, de acuerdo a los mismos habitantes; quienes se las arreglan como pueden para hacer frente a estas condiciones adversas.

Hay personas que cuentan con cisterna y bomba de agua, quienes cuentan con suficiente agua para uso doméstico y para beber, pero hay otras personas que no tienen agua ni para tomar. Por lo que vivir puede ser una situación sumamente difícil.

Lo que nadie se esperaba, es que el pasado sábado 24 de septiembre, el termómetro en la localidad sobrepasara los 46 grados Centígrados a mitad del mes de septiembre, situación que tiene asombrados a todos.

El nuevo récord supera a Arabia Saudita

De acuerdo a los datos oficiales de Conagua, dados a conocer por medio de sus redes sociales, el 24 de septiembre marcó un evento histórico para Chínipas y el mundo, al registrarse una temperatura máxima nada más y nada menos que de 47.5 grados Centígrados.

Con lo anterior, este municipio de Chihuahua habría marcado un nuevo récord de calor para el de septiembre, siendo considerado como una situación muy poco usual.

En su portal dedicado al seguimiento de las temperaturas a nivel mundial, el climatólogo; Maximiliano Herrera, afirma que el único sitio en el planeta en registrar parámetros similares para estas fechas es la localidad de Makkah, en Arabia Saudita.

Sin embargo, ni siquiera los "calorones" árabes alcanzan a nuestro estado, pues en Makkah, el termómetro marcó los 46.6 grados Centígrados, es decir, un grado menos que en Chihuahua.

Extraordinary, historic heat wave in #Mexico



The temperature at Chinipas yesterday rose to 47.5C/118F,we are at world record levels for end of September!

Only Makkah ,Saudi Arabia ever recorded such temperature in the last week of September.

BTW Iraq today was close with 46.6C pic.twitter.com/L8B9lmsfiA — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) September 25, 2023

Por otro lado, la situación capta el interés entre los habitantes del municipio, quienes hacen un llamado a las autoridades estatales y federales para que los auxilien porque el calor es irritante y apenas se dan abasto para combatirlo.

