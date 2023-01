The Last of Us: el hongo que convierte a humanos en zombies en la serie sí existe

La serie de HBO Max The Last of Us ha generado un gran impacto en sus primeros episodios debido a la trama que presenta, en la que los humanos se convierten en zombies a través de la transmisión de un hongo conocido como Cordyceps, el cual existe en la naturaleza.

A diferencia de otras series de zombies o virus, en The Last of Us el hongo se apodera directamente del cerebro de las personas, generando preocupación entre científicos y expertos en salud pública.

¿Podría el hongo parásito controlar la mente de los humanos y convertirlos en zombis? Esa es la pregunta que muchos se hacen tras ver la serie.

¿Qué es el hongo parásito Cordyceps?

Acorde a la información proporcionada por National Geographic, el hongo parásito, cuyo nombre científico es “Ophiocordyceps” ,es un organismo vegetal capaz de afectar el sistema nervioso de sus huéspedes.

El hongo provoca un comportamiento impredecible y extraño en los especímenes afectados, conduciéndolos a la muerte. Los científicos no llegan a un dictamen sobre el mecanismo de acción del “Ophiocordyceps”, estiman que el daño causado se debe a la liberación de una toxina o a la modificación de la cadena de ADN dentro del cuerpo de la víctima.

En un video compartido por la organización, se explica cómo las esporas del hongo parásito viajan a través del aire, a una velocidad de treinta mil unidades por segundo. Una vez que localizan a su objetivo, se infiltran a través de los músculos y comienzan a segregar sustancias psicoactivas para tomar el control físico y mental del organismo.

Por fortuna, los únicos especímenes afectados por el “Ophiocordyceps” son los insectos, en particular, las hormigas. Los expertos consideran que, a partir de un proceso evolutivo, los hongos han logrado descifrar y manipular la composición química de las hormigas, hasta convertirlas en “zombis”.

¿El hongo podría convertir en zombies a los humanos?

Dependiendo de las preferencias personales, tenemos buenas o malas noticias. Aquellos que deseen participar en un Apocalipsis zombi verán sus esperanzas frustradas, la comunidad fúngica no considera un peligro inminente de contagio. El hongo parásito no tiene la capacidad de afectar a los humanos.

Aunque el hongo parásito sí existe, es imposible que nos transforme en zombis | Pixabay

Entonces, ¿por qué el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado de protección ante una alerta de invasión zombi?

En el portal del CDC se puede leer que el documento con título “Preparación 101: Apocalipsis zombi” se trató de una campaña lúdica. La meta era concientizar al público sobre las medidas a tomar en caso de emergencias y desastres.

Por si las dudas, reproducimos las medidas recomendadas por la CDC en caso de una propagación de muertos vivientes.

Lo primero es preparar un equipo de emergencia con agua, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, documentos de identidad, lista de contactos, medicamentos de venta libre y controlados, equipo de rescate, artículos de higiene y ropa.

Lo segundo es establecer un plan de emergencia acorde a la situación. Lo tercero es idear un plan de evacuación buscando sobrevivir.

En fin, el hongo parásito existe y es peligroso, pero salvo que seas una hormiga en la Selva Amazónica, es extremadamente improbable que te veas afectado por él. Así que no, contrario a la información proporcionada por “The last of us”, el “Ophiocordyceps” no podría convertir en zombis a los humanos.