¡No siempre hubo rutas! Los juarenses del pasado se transportaban en tranvía

Pese a ser uno de los servicios más criticados, no hay forma de imaginar a un Ciudad Juárez sin el Transporte Público, no obstante, los camiones con diferentes líneas como lo conocemos en la actualidad, hace algunas décadas no existía y los juarenses se transportaban por el sistema del tranvía.

Para conocer este medio de transporte, tendremos que remontarnos hasta finales del siglo XIX, pues desde entonces fue construido, imperando las calles de Juárez casi toda la mitad del siglo XX.

¿Cómo y cuándo llega el tranvía a Ciudad Juárez?

Recordad es vivir; tranvía en Ciudad Juárez / Cortesía | Juárez del ayer

Fue alrededor de los años de 1882 cuando la frontera vivía su mayor apogeo, las calles llenas de turistas y los mejores clubs nocturnos, simplemente una ciudad que comenzaba a tener progreso.

En ese momento, un hombre llamado Felipe Arellano, recibió un permiso para construir una línea de tranvía, que correría de los Estados Unidos a México, lo que representaba la primer línea internacional en el mundo.

Al poco tiempo decidió formar la Compañía del Ferrocarril Urbano y Puente Paso del Norte, y comenzar la construcción de un puente en la avenida Lerdo, mismo que llegaría hasta El Paso, Texas.

José Luis Hernández, historiador de la ciudad, platicó que en ese entonces, llegó a ser un transporte muy utilizado por la gente de Ciudad Juárez y El Paso, pues este recorría los mejores lugares de la frontera.

En 1888, Arellano decide construir otra línea de tranvía en el puente de la avenida Juárez, y al mismo tiempo aprovechó para renombrar su compañía a “Tranvías de Ciudad Juárez” en 1898.

¿Cómo era viajar en tranvía?

Estos modelos de transporte, al inicio eran sencillos, pequeños y contaban con alrededor de cinco ventanas a lo largo, no eran muy amplios, pero sí muy acogedores, con el paso del tiempo los modelos se fueron sofisticando hasta llegar a ser un poco más amplios y de años recientes.

Tener una línea internacional de tranvía podía resultar algo complicado y complejo a la vez, ya que había operaciones separadas del tranvía en ambos países que al final de cuentas terminaban en la frontera en medio del Río Bravo.

Recordad es vivir; tranvía en Ciudad Juárez / Cortesía | Juárez del ayer

Para mediados de 1900, la compañía del tranvía en El Paso, adquirió la operación de Ciudad Juárez, para luego poder echar a andar el nuevo ferrocarril eléctrico de El Paso.

Para esto, se pidieron ocho tranvías eléctricas de nueve bancas de la American Car and Co. y posterior a eso, en 1901 comenzar a construir una sola linea de lazo a la derecha a través de ambos puentes binacionales que correrían de Stanton sobre el río hacia la avenida Lerdo, en Ciudad Juárez, de ahí regresaba al norte por la avenida Juárez hasta llegar a la calle Back en El Paso, Texas.

Este tranvía eléctrico de 5 kilómetros de largo, fue inaugurado oficialmente el 11 de enero de 1902, en aquel entonces, la fachada de aquel puente internacional no era muy avanzada, pues aún era sostenida por unos troncos de concreto no muy largos.

Recordad es vivir; tranvía en Ciudad Juárez / Cortesía | Juárez del ayer

El señor José Luis, comentó que estas líneas internacionales, facilitaban el turismo entre dos naciones, razón por la que en aquel entonces era muy utilizado.

Lo agarraba mucha gente de El Paso que venía a los salones nocturnos, al igual que mucha gente de Ciudad Juárez que iba de compras a El Paso, contó.

Con el paso del tiempo y debido a la buena aceptación se fueron abriendo más líneas las cuales llegaron hasta el Hipódromo, lo que ahora conocemos como la avenida De los Insurgentes, esta nueva ruta atrajo a cientos de gringos a la frontera.

El ferrocarril en El Paso compró diferentes tranvías en años sucesivos, incluyendo seis modelos abiertos en 1910-1912.

Tiendas, bares, restaurantes, negocios y hoteles, eran lo que los pasajeros podían ir viendo por sus ventanas durante el recorrido de el tranvía, el cual les costaba solo dos centavos.

Este transporte fue testigo de grandes hechos históricos, como cuando Pancho Villa mandó a cortar el cableado eléctrico, o la dictadura de Porfirio Díaz, así como también formó par del crecimiento de la ciudad.

Recordad es vivir; tranvía en Ciudad Juárez / Cortesía | Juárez del ayer

El fin del tranvía en Ciudad Juárez

Recordad es vivir; tranvía en Ciudad Juárez / Cortesía | Juárez del ayer

Debido a que en 1945 cerraron las pistas de carreras en Ciudad Juárez, las rutas en El Paso en 1947, el sistema de tranvía tuvo que ser reducido después de eso a la línea internacional circular de los puentes, pero cada vez comenzaban a verse más automóviles de servicio.

Y así fue hasta 1974 que después de distintas huelgas y conflictos, el gobierno mexicano decide cancelarle los derechos a la compañía americana de operar en México, logrando en 1997 retirar por completo las vías de la calle.

Por último, el historiador comentó, que se había intentado colaborar con El Paso, Texas para volver a echar andar el proyecto del tranvía, sin embargo, en Ciudad Juárez no se pudo conseguir que el gobierno apoyara la obra, puntualizó.

