¿Tu currículum podría estar provocando que no consigas trabajo? aprende cómo hacer uno efectivo

Debido a la pandemia, muchas personas en el país perdieron sus empleos y gran cantidad de ellos no han podido recuperarlos debido a diversos factores, ya sea la falta de oportunidades, los bajos salarios o que tengas un currículum mal hecho.

En muchas ocasiones, a pesar de que seas un excelente candidato a alguna vacante, que tengas mucha experiencia y las mejores habilidades, el que tengas un mal currículum puede provocar que las empresas no te contraten.

Lamentablemente no todos saben hacer un buen CV, es por ello que un joven especialista en recursos humanos, se dio a la tarea de enseñar los mejores tips para que las empresas te tomen en cuenta y acá te los traemos:

¿Qué elementos básicos debe tener un currículum?

En muchas ocasiones dejamos pasar por alto elementos básicos que debe tener un currículum y de los cuáles no debes olvidarte jamás, como son:

Nombre y apellido grande e identificable

Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)

Ubicación (con que proporciones tu ciudad es más que suficiente)

Qué estudiaste

A qué te dedicas y en qué eres especialista

Experiencia Laboral

Página donde puedan ver tu book (en caso de ser necesario), este apartado es casi obligatorio para quienes se dedican a fotografía, modelaje, comunicación, edición, diseño, locución, entre otros.

Tu curriculum siempre deberá tener tus datos personales, así como tu experiencia laboral y académica/Foto: Captura de pantalla | Twitter @cfenollosa

¿Cómo hacer un buen currículum?

Una vez teniendo esos datos esenciales en tu currículum vitae (CV), podemos continuar con otros apartados que debes conocer.

Es de suma importancia que tus datos personales estén hasta arriba de tu CV y que no te olvides de ponerlos, porque no servirá de nada que entregues tu presentación perfecta y que la empresa no tenga como contactarte o que no sepan tu nombre.

También es importante que pongas tu grado de estudios, de preferencia sólo pon tus últimos dos grados de estudios, ya sea doctorado y maestría o maestría y universidad o maestría y preparatoria.

Recuerda siempre poner antes tu experiencia laboral y debajo de ello pon tu escolaridad, en qué escuela estudiaste y qué título o certificado obtuviste.

De igual forma, en los apartados de experiencia, no sólo pongas en qué empresa trabajaste, y de qué año a qué año estuviste ahí, coloca tu puesto de trabajo y también detalla cuáles eran todas las actividades que realizabas en ese empleo, e intenta utilizar un lenguaje que la mayoría de gente pueda comprender.

Si la empresa donde trabajaste no es muy conocida o no se sabe a simple vista a qué se dedica, escríbelo, es importante saber el giro de la misma.

Nunca olvides poner tus datos de contacto en tu curriculum, pues de lo contrario, la empresa no tendrá como localizarte/Foto: Pexels

¿Cómo poner mi experiencia laboral en un CV?

Si quieres poner una descripción tuya o tu perfil, evita sólo poner cosas como “soy muy proactivo”, “tengo muchas ganas de aprender”, “busco hacer experiencia”, entre otros. Mejor cuéntale al reclutador en tu CV a qué te dedicas, qué es lo que te gusta hacer profesionalmente y a qué te gustaría dedicarte, obviamente enfoca todo eso para que se adapte a la vacante a la que aplicarás.

De igual manera, en un apartado de tu currículum coloca los sistemas y programas que manejas, ya sea la paquetería de Office (Word, Excel, PowerPoint, etc), la paquetería de Adobe (Photoshop, Premiere, Indesign, etc), o algún sistema en específico que sepas utilizar.

Procura sólo colocar el idioma que sabes hablar o leer si lo dominas, de lo contrario, mejor no lo pongas/Foto: Pixabay

Si quieres utilizar algunos datos de tu vida personal está bien, sólo procura que sean cosas interesantes o relevantes como hobbies, premios, voluntariados, etc.

Por último, si quieres poner algún idioma en tu currículum, procura dominarlo bien, y si no puedes tener una conversación o leer fluidamente en ese idioma, es mejor que no lo pongas.

Eso es todo lo que debes de saber, pon estos tips en práctica y nos cuentas si te sirvieron para poder conseguir empleo, ¡mucha suerte!. De igual forma, si tienes más dudas, te dejamos un ejemplo de cómo hacerlo