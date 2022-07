Limpiaparabrisas confiesa en TikTok cuánto gana al día... ¡Vas a querer dejar tu trabajo!  

Es bien sabido que en México los sueldos son demasiado bajos en comparación con los precios de los productos de la canasta básica, por lo que ya no alcanza para comprar los mismos alimentos que antes.

Antiguamente se creía que el estudiar una carrera te aseguraba un buen futuro laboral, sin embargo, en la actualidad ya no es así, pues un gran porcentaje de profesionistas se encuentran trabajando en cosas de las que no estudiaron o realizan algún oficio.

Hoy en día, es más factible que ganes un poco más aplicando un oficio que ejerciendo tu propia carrera, inclusive una persona que se dedica a limpiar parabrisas, tiene mayores oportunidades económicas que alguien que estudió una carrera, pero ¿cuánto gana un limpiaparabrisas?

¿Cuánto gana aproximadamente un limpiaparabrisas?

Desde hace algunas semanas salió a la luz un video de TikTok que causó revuelo entre los usuarios de la plataforma, en este material se muestra una entrevista con un chico que se dedica a limpiar parabrisas.

En la entrevista se le cuestionó cuál es el aproximado de lo que gana en un día, y él contesta que sus ganancias son de aproximadamente mil pesos por un sólo día, en jornadas laborales de entre 6 y 7 horas, eso sí, todo eso tiempo trabajan sin parar, sin tomarse ni un descanso, pues el tiempo siendo limpiaparabrisas vale oro.

A pesar de tener una buena remuneración económica, los limpiaparabrisas lamentablemente no tienen acceso a seguro médico ni otras prestaciones/Foto: Cuartoscuro

La cifra que el joven dio a conocer, dejó impactados a todos, pues el sueldo promedio de los profesionistas es de menos de 13 mil pesos al mes por 8 o 9 horas de trabajo al día, según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)

Desventajas de trabajar como limpiaparabrisas

Si bien es cierto que quienes realizan esta actividad pueden llegar a ganar mil pesos al día o un poco más, también es verdad que este ingreso no es fijo, pues en ocasiones, cuando no hay mucho trabajo, pueden sacar lo mínimo e irse a casa con apenas 200 pesos o menos, cosa que no pasa en empleos formales pues el ingreso es fijo.

Otra desventaja de este tipo de empleo es que, al ser un trabajo informal, no tienen acceso a seguro médico, ni aportaciones para conseguir una casa más adelante en Infonavit, ni para su retiro, vacaciones pagadas, etc., que son prestaciones que la mayoría de empleos formales sí proporcionan.

Es importante recalcar que no se debe menospreciar ningún empleo; cualquier trabajo es digno y no pasa nada si laboras en algo alternativo a lo que estudiaste o ejerces algún oficio que te agrade o te remunere bien económicamente.