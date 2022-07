Niña estudia bajo una caja de cartón mientras su papá lava coches y se hace viral [video]

Una pequeña niña llamada María conmovió a las redes sociales luego de que su historia se diera a conocer en internet, ya que, pese a su vulnerable condición, fue captada estudiando debajo de una caja de cartón en plena calle, mientras su papá trabajaba lavando carros.

María es una niña originaria de la ciudad de Trujillo, en Perú, y de acuerdo a medios locales, todos los días se levanta temprano para acompañar a su padre, el señor José González, a la avenida América Oeste, a trabajar para llevar el sustento a su hogar.

No obstante, según la prensa, se explicó que la pequeña se vio obligada a estudiar en la calle debido a que la escuela a la que asistía se quedó sin espacio y su papá, al no tener con quién dejarla, le armo un escritorio improvisado, mismo que cubrió con una caja de cartón para que su hija no se asoleara.

Su caso se dio a conocer por medio de fotos y videos que, desde hace algunos días circulan en internet, en donde se observa a María estudiando, mientras su padre lava coches y de vez en cuando se acerca a ella, para explicarle algo sobre su tarea o solo para saber si se encuentra bien, siempre estando al pendiente de su hija.

Lo anterior, conmocionó a los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente hicieron viral las imágenes y los clips, para poder conseguir una ayuda tanto para la menor, como para su papá que día a día ve por su seguridad, además de aplaudir el esfuerzo de su padre: “El trabajo dignifica al hombre. Buen padre se busca la vida y cuida de su niña” y “La devoción de ese señor con su hijita es inmensa”, fueron algunos comentarios.

MARÍA Y SU PADRE RECIBEN AYUDA

Debido a lo viral que se volvió la historia de María y de su padre, la ayuda no tardó en aparecer y el caso llegó a oídos de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo, misma que decidió colaborar para que la pequeña ingrese a un colegio.

“Me puse en contacto con el gerente general (de la sociedad de beneficencia) para poder aprobar acá en el colegio una beca integral para la niña donde se le exenta completamente de matrícula y de pensiones. Asimismo, sería otorgado a través de las empresas privadas, uniforme completo, buzo, uniforme para los días normales y útiles escolares”, comentó Fernando Calderón, representante del colegio Hermanos Blanco, a medios de comunicación.

Pero eso no fue todo, ya que Calderón manifestó que no solo la pequeña recibiría un beneficio, sino también José González, su padre, ya que se le brindó una oferta de trabajo que le ofrecieron como guardia de seguridad, para que pudiera estar más tiempo con su hija.

