¿Cómo sacar la visa para trabajar en EU sin estudios universitarios? Requisitos y trámite

¿Tu sueño siempre ha sido trabajar en EU pero no tienes estudios profesionales? ¡No te preocupes!, no es necesario haber cursado la licenciatura para poder ir a laborar a ese país, de hecho, puedes sacar una Visa de trabajo que no es tan complicada de solicitar.

El tipo de Visa que necesitas para ir a trabajar sin estudios universitarios es más conocida como Visa H-2B, esta funciona como un permiso de trabajo, donde podrás realizar labores de mano de obra o podrás brindar algún tipo de servicio, acá te decimos cómo puedes tramitarla para que vayas a cumplir tu “sueño americano”

¿A qué trabajos puedo aplicar con la Visa de trabajo H-2B?

La Visa de trabajo H-2B permite que compañías y empresas que se encuentran en Estados Unidos, puedan contratar a personas de otros países, siempre y cuando sea para trabajo temporal.

Te puede interesar: Puedes emigrar a estas provincias de Canadá en donde nadie quiere vivir: es más fácil el proceso

Esta Visa ayuda a que las empresas o gente común puedan contar con trabajadores extras si es que no hay suficientes empleados en el país capacitados para realizar esas labores. Con este documento tienes oportunidad de trabajar en los siguientes puestos:

Jardinería

Construcción

Limpieza

Trabajador Forestal

Hotelería (cocinero, recamarero, recepcionista, botones, etc.)

Mesero

Obrero en una fábrica

Cuidador de animales

Cocinero

Plomero

Albañil

En los estados donde hay más vacantes para este tipo de puestos son Maryland, Virginia y Louisiana, ya que es vital que haya una gran cantidad de empleos en los sitios donde hay procesadoras de mariscos.

Te podría interesar: Todos los países a los que puedes viajar sin visa, desde México

En las áreas donde hay mayor cantidad de vacantes es en jardinería y paisajismo/Foto: Freepik

¿Qué posibilidades hay de obtener la Visa de trabajo?

Las oportunidades de obtener la Visa, en muchos casos dependen del puesto u oficio al que te quieras dedicar.

Según un informe emitido por la Oficina de Certificación Laboral para extranjeros, estos son los que te dan más oportunidades para que te aprueben la Visa:

Quienes tienen mayor oportunidad de conseguir la Visa son quienes se dedican al paisajismo, los jardineros y quienes tienen oficios relacionados con el mantenimiento; estos tienen un porcentaje del 37.6% de aprobación .

Los oficios relacionados con el procesamiento de carne ocupan el segundo lugar al tener el 9.8% de aprobación .

Si tienes experiencia en algo que tenga que ver con conservación de bosques podrás pertenecer al 7.9% de personas que obtienen su Visa

Los servicios de limpieza y ayudantes del hogar tienen un 6.6% de aprobación , y los trabajadores de lugares de recreación tienen un 6.4% de aceptación del visado.

Los obreros y servicio de mudanzas tienen el 2.6% de posibilidades de obtenerla, así como los cocineros y meseros.

Los últimos puestos los ocupan los trabajadores en construcciones con el 1.9% de aprobación y los cuidadores de animales con el 1.2% de aprobación de la Visa H-2B

Si realizas algún oficio o prestar algún servicio es más sencillo que te aprueben la visa de trabajo temporal/Foto: Freepik

Chihuahua Aumenta hasta un 19% costo del pasaporte

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

¿Cuáles son los requisitos para la Visa de trabajo H-2B?

Quien vaya a ser tu patrón , ya sea una persona o una empresa , deberá probar que no hay suficientes trabajadores en el país que puedan realizar dichas labores. Una vez que lo pruebe, se deberá presentar una solicitud de Certificado de Empleo temporal.

, ya sea una , deberá probar que no hay suficientes trabajadores en el país que puedan realizar dichas labores. Una vez que lo pruebe, se deberá presentar una Recuerda que antes de empezar con los siguientes trámites, es importante que ya tengas un empleo asegurado en Estados Unidos , de lo contrario, es muy probable que te nieguen la Visa.

, de lo contrario, es muy probable que te nieguen la Visa. Tendrás que presentar el formulario I-129 que podrás encontrar en esta página https://www.uscis.gov/es/i-129 al servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos (USCIS)

que podrás encontrar en esta página al servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos (USCIS) La Visa de trabajo H-2B deberá t ramitarse ante el consulado y se deberá pagar 190 dólares por la solicitud, en caso de que no te la aprueben, el dinero no es reembolsable

deberá t y se deberá por la solicitud, en caso de que no te la aprueben, el dinero no es reembolsable Es importante aclarar que para poder tramitar este documento, deberás contar con pasaporte válido y vigente al momento del papeleo. Además, tendrás que proporcionar tus huellas dactilares y te tomarán una fotografía.

La Visa de trabajo H-2B deberá tramitarse ante el consulado y se deberá pagar 190 dólares por la solicitud de la misma/Foto: Cuartoscuro

Leer también: EU otorga 22 mil visas temporales para trabajadores

La solicitud de la Visa puede ser rechazada si la persona o empresa que te quiere contratar no hizo una correcta justificación del por qué quiere contratarte como empleado extranjero.

Ten mucho cuidado a la hora de solicitar un empleo, no apliques a cualquiera pues podrías ponerte en riesgo, mejor checa el listado de empresas y compañías certificadas para poder contratar personas de otros países, puedes encontrarlo dándole clic aquí.



Ahora tienes todas las herramientas para poder aplicar tu Visa de trabajo, cuídate mucho, no confíes en cualquier empresa y que tengas muy buena suerte.