¿Vas a viajar? Estos son los costos en la Central Camionera de Parral para Chihuahua y Ciudad Juárez

Con el inicio de la pandemia una de las principales actividades que se detuvieron fue la de viajar. Luego hoy, por fin después de poco más de dos años de encierro las actividades económicas poco a poco volvieron a retomar su rumbo hasta haberse normalizado prácticamente por completo.

Cientos de personas hemos dependido al menos una vez en la vida de alguna línea de autobuses para viajar, ya sea por motivo de vacaciones, consultas médicas, algún trámite fuera de la ciudad, visitar a un familiar, estudiar o trabajar. Sea cual sea la necesidad que nos mueva a recurrir a este medio de transporte es importante conocer los costos y horarios en las líneas para planear con tiempo nuestras actividades.

Cada lúnea de autobuses cuenta con su itinerario de salidas y precios propios. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Los destinos más comúnes para viajar dentro del estado en temporada normal son la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, por lo que a continuación te compartimos las salidas y horarios de las líneas de autobuses en nuestra ciudad.

Te puede interesar: ¿Adicto a la adrenalina? En Barrancas del Cobre está la tirolesa más larga del mundo

Autotransportes Rápidos Delicias

Esta línea de autobuses cuenta únicamente con salidas hasta la ciudad de Chihuahua los siete días de la semana en los siguientes horarios y costos:

Corrida Parral - Chihuahua

4:30 A.M. de lunes a viernes

7:00 A.M. de lunes a domingo

1:00 P.M. de lunes a domingo

5:40 P.M. de lunes a domingo



Los descuentos en Autotransportes Rápidos Delicias se aplican todo el año presentando la documentación requerida. Foto: Erika Fierro | El Sol de Parral

Corrida Chihuahua - Parral

7:30 A.M. de lunes a domingo

12:00 P.M. de lunes a domingo

3:00 P.M. de lunes a viernes

5:30 P.M. de lunes a domingo

El costo del boleto normal es de $390 pero actualmente se maneja una promo con costo para adulto es de $250 pesos en promoción, tienes la facilidad de comprar tu boleto en línea, cosa que no te recomendamos debido a que el precio de promoción únicamente aplica en taquilla.

El precio del boleto con descuento para personas de la tercera edad es de $195, mientras que para estudiantes $234 presentando su debida credencial o constancia escolar original y por supuesto, vigente, mientras que los niños de 4 hasta 11 años pagan $195 por boleto.

Te puede interesar: Parque Barrancas del Cobre: Precios, horarios y todo lo que puedes hacer en tu visita

Autotransportes Chihuahuenses

Ésta línea de autobuses sí cuenta tanto con salidas a Chihuahua Capital como a Ciudad Juárez y las salidas que ofrecen son las siguientes:

Destino: Chihuahua y Cd. Juárez:

Las corridas son de manera diaria en los siguientes horarios: 10:45 A.M.; 5:00 P.M.; 9:00 P.M.; 11:30 P.M.; 1:00 A.M. y los costos del boleto son 485 pesos a la ciudad de Chihuahua y mil 193 pesos a Ciudad Juárez. Al no ser temporada vacacional no aplican descuentos para estudiantes pero para adultos mayores sí, con 50% de descuento, cabe aclarar que se debe acudir con la credencial de Inapam en mano, mientras que los niños de 4 a 11 años pagan medio boleto también.

Los descuentos a estudiantes en algunas líneas dependen de los espacios disponibles y que sea temporada vacacional. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Corrida: Ciudad Juárez - Parral

Las salidas son diarias, con escala en la ciudad de Chihuahua alrededor de cuatro horas después de los siguientes horarios: 5:00 A.M., 10:45 A.M., 12:45 P.M., 2:30 P.M., 4:45 P.M., 6:00 P.M., 9:30 P.M. y 11:15 P.M. con las mismas reglas operativas en cuanto a la aplicación de descuentos para los pasajeros.

Ómnibus de México

Por último, pero no menos importante te presentamos los horarios manejados por la línea Ómnibus de México a Chihuahua y Ciudad Juárez:

Salida: Parral- Chihuahua

Horarios de salida: 5:00 A.M., 7:05 A.M., 8:00 A.M., 8:50 A.M., 1:00 P.M., 3:00 P.M., 4:00 P.M., 8:00 P.M. y 11:30 P.M., con precio de 483 pesos comprando el boleto en la taquilla y la opción de adquirirlo en línea por un costo más bajo de 435 pesos. No aplican descuentos a estudiantes por no ser temporada vacacional, sólo pero para adultos mayores sí, con 50% de descuento, cabe aclarar que se debe acudir con la credencial de Inapam en mano, mientras que los niños de 4 a 11 años pagan medio boleto también.

Turismo Barrancas del Cobre entre los 100 destinos turísticos "Imperdibles" de México

Salida Parral - Ciudad Juárez

Horarios de salida: 8:15 A.M., 9:00 A.M., 1:15 P.M. con precio de mil 195 pesos comprando el boleto en la taquilla y la opción de adquirirlo en línea por un costo más bajo de mil 076pesos. No aplican descuentos a estudiantes por no ser temporada vacacional, sólo pero para adultos mayores sí, con 50% de descuento, cabe aclarar que se debe acudir con la credencial de Inapam en mano, mientras que los niños de 4 a 11 años pagan medio boleto.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Ahora que tienes toda la información puedes planear tu viaje en la línea que más te convenga con tiempo, ¡feliz viaje y seguro regreso!