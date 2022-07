Acusan a tiktoker de aprovecharse de su parecido con Debanhi para hacerse famosa (VIDEOS)

El feminicidio de Debanhi Escobar, la joven originaria de Monterrey, Nuevo León, causó gran conmoción entre los mexicanos, tanto que su imagen quedó grabada en la mente todos.

Por ello, es común que se compare su físico con el de otras chicas, como sucedió recientemente en redes sociales, cuando una usuaria de nombre Dariana Vázquez compartió unos clips en TikTok en los que luce muy parecida a Debanhi.

En un primer video, la joven aparece bailando y luciendo un top de color azul celeste, por lo que los internautas mencionaron que el look era bastante parecido al que Debanhi utilizaba en las imágenes que fueron usadas para su búsqueda.

Sin importar los señalamientos, Dariana continúo subiendo videos con las misma ropa, hasta que los usuarios se molestaron y comenzaron a comentarle que se estaba aprovechando de su parecido con la víctima para hacerse viral en la plataforma de videos.

“Más bien se quiso parecer a ella para hacerse famosa”, “Una cosa es parecerse a alguien y otra cosa es querer parecerse a esa persona”, “No de hecho no te pareces a Debanhi, pero si pienso que te arreglas igual para hacerte viral”, comentaron algunos.

Cansada de las acusaciones, la chica publicó un par de videos en los que pidió que por favor pararan con las comparaciones, pues aseguró que su intención jamás fue parecerse a la regiomontana, además de que exigió respeto para Debanhi y sus familiares.

"En ningún momento intenté parecerme a ella, no me parezco, no busco fama, no estoy buscando nada de eso (…) les pido respeto para Debanhi, para su familia, para sus amigos, conocidos y para mí", dijo por último.

Caso Debanhi Escobar, ¿qué pasó?

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció la madrugada del 9 de abril del presente año tras salir de una fiesta a la que fue invitada.

Su caso fue difundido ampliamente en redes sociales después de que saliera a la luz una fotografía donde se la aprecia con vida y sola a un lado de la autopista Monterrey–Nuevo Laredo.

Luego de una intensa búsqueda, el 22 de abril su cuerpo con señales de violencia física fue hallado en la cisterna de un motel de la zona, sospechando que se trataba de un feminicidio.

