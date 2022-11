¡Héroe! Conductor salva a madre que intentaba quitarse la vida con su hijo [Video]

El conductor de un autobús se hizo popular en las redes sociales, luego de que, con una rápida acción evitara un terrible final para una madre y su hijo, luego de que la mujer intentara quitarse la vida al querer saltar de un puente con su pequeño en brazos y por razones desconocidas. El momento quedó captado en video y se ha vuelto viral en la internet.

El inquietante momento sucedió en China y las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad del transporte público donde labora el heroico chofer que logró salvar dos vidas que podrían haber concluido en desgracia.

Salud Ansiedad: La inquilina tóxica que te quita la tranquilidad ¿En qué consiste y cómo se manifiesta?

Así fue el momento en el que el chofer evita que la mujer salte

De acuerdo con lo mostrado en el video, la primera imagen que se puede apreciar es la de la señora caminando por la vía del puente sin veredas, acompañada de su hijo a quien lleva tomado de la mano; no obstante, lo que llamó la atención fue que en esa zona no suelen caminar los peatones.

Acto seguido se observa al hombre deteniendo el vehículo, accionando rápidamente el comando para abrir la puerta y descendiendo del mismo de forma muy acelerada. De pronto, se muestra a la mujer tomar a su pequeño y levantarlo mientras alza su pierna para saltar hacia el vacío.

Gracias a la heroica labor del conductor del autobús, fue cómo se logró evitar que la señora se quitara la vida junto a su hijo al cual tenía en brazos y con el que estaba lista para saltar temerariamente hacia una muerte segura, desde el puente.

En el clip también se muestra cómo varios pasajeros del transporte bajaron para socorrer a la mujer y al menor de edad; sin embargo, la madre se nota muy confundida, por lo que se mantiene en el suelo.

Hero Driver pic.twitter.com/FLEY85d6yY — Figen (@TheFigen_) November 11, 2022

Usuarios agradecieron a conductor su acto

Cómo era de esperarse, el video rápidamente se volvió viral e impactó y conmocionó a los usuarios de las redes sociales, por lo que los comentarios de distintos tipos no pudieron faltar, pues mientras unos agradecían la loable acción del chofer, otros más criticaban duramente el intento de suicidio de la madre.

“El pobre niño no tiene idea. ¿Cómo puede ser? Oh, Dios, por favor, socorre a las personas con dificultades y sana su dolor, para que nadie tome una decisión como esa” y “se me puso la piel de gallina ¿Alguien sabe cómo están?”, fueron algunas de las respuestas a este suceso que, si bien sucedió en noviembre del 2021, el impacto sigue dando de qué hablar hoy en día y el clip se sigue publicando.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!