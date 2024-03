¿La suegra o la esposa? Debaten en Facebook a quién le toca ir en el asiento del copiloto VIDEO

Hace unos días se viralizó en redes sociales un video en el que se observa a una mujer peleando con su suegra sobre quién debería de sentarse en el lugar del copiloto, mientras el esposo de la primera en mención va manejando, lo que generó un intenso debate en TikTok y Facebook.

Hubo quienes aseguraban que la esposa es quien tiene derecho a tomar ese lugar, mientras que otros decían que por cortesía, la suegra debería sentarse ahí, sin embargo, acá te contamos más sobre de qué va ese video para que tomes tus propias conclusiones.

Viralizan en redes video de esposa y suegra peleando por quién debe ocupar el lugar del copiloto

Por medio de la cuenta de Facebook de Porque No Se Me Ocurrió Antes, se subió un video en el que aparece una joven sentada al interior de un vehículo en la parte del copiloto, mientras otra mujer está asomada en la ventana. El piloto, que es un hombre y que no aparece físicamente en el video comenta “ya por favor, deja que mi mamá se vaya aquí adelante, no pasa nada”, mientras que la chica sentada dice “yo no me voy a bajar”.

Posteriormente, la suegra, comenta “es que bájate, ese es mi lugar” a lo que su nuera contesta “¿por qué su lugar, señora?” y la mujer expresa “porque él es mi hijo, yo soy su madre, este es su coche y yo me tengo que ir aquí”. Debido a lo anterior, la esposa le recalca que también es su auto puesto que ella puso la mitad para poder comprarlo, así que tiene los mismo derechos sobre él.

De manera burlona, la suegra le contesta que él pagó todo y le dice “así que bájate niñita, ese es mi lugar, yo tengo que ir adelante”, y su nuera vuelve a cuestionarle por qué dice que es su lugar, y ella comenta lo mismo, que porque es su madre y ella lo parió, a lo que la chica que está sentada le expresa que ella le hace de comer.

A lo anterior, el piloto, quien es su esposo, le dice “déjala que se vaya adelante, no pasa nada”, sin embargo, ella se niega a moverse del lugar pues menciona “yo te hago de comer, te lavo, te plancho, te aguanto tus corajes, para que venga esta señora”, a esto, su suegra la interrumpe y le dice “si tanto te molesta atender a mi hijo, regrésamelo a mi casa”, y es luego de ahí que se intensifica el conflicto.

Se intensifica la pelea entre la suegra y la nuera por el lugar del copiloto

La esposa comenta que con todo gusto se lo regresa, y que si quiere de inmediato le hace las maletas, a lo que el piloto les dice “¿ya ven hasta donde llegaron con eso?”; luego de algunos segundos de silencio, la suegra asegura que no puede ir atrás porque se encuentra muy lastimada y no quiere hacerse daño, por lo que el lugar más cómodo para viajar es en el asiento del piloto, sin embargo, la joven se aferra a que no le cederá el lugar.

De igual forma le dice que si se marea le pueden bajar los vidrios y la suegra comenta que se despeina, puesto que ella sí se arregla, no como ella. La pelea es interrumpida por el hombre quien menciona “es mi cumpleaños, por favor denme satisfacción, por favor vete para atrás”, esto enciende los ánimos, puesto que la joven le dice “¿por qué me mandas para atrás si yo soy tu esposa”.

@chivis1720 #parati #educacion #suegra #esposa ♬ sonido original - Silvia

Posteriormente la suegra le pide de una forma más amable que se vaya a la parte de atrás, sin embargo, ante la negativa de la joven, comienza a forcejear con la puerta para poder subir del lado del copiloto, pero no lo logra, por lo que la discusión continúa y la mujer le dice que “es su madre y siempre lo va a cuidar, no como ella que siempre está con sus amigos”.

Luego de tanto pelear, la mamá del hombre expresa que mejor se va a ir caminando, y se va muy molesta, para segundos después volver y decir “por qué me voy a ir yo caminando, si estoy mala. Abre la puerta para que te bajes pero ya”, refiriéndose a su nuera.

El sujeto que va de piloto comenta “a ver las dos, por favor mamá, la verdad es que yo te quise ayudar, te quise apoyar, pero realmente, yo creo mamá, que ella (su esposa) tiene razón. Es que mira, desde que yo me casé, pues ya pertenezco a otra familia, tú siempre vas a ser mi mamá, eres mi familia, te amo mucho, pero ella es mi compañera, siempre está conmigo, y es cierto, me ayudó a comprar este coche”.

"Pero tú eres mi hijito”... Luego de varios minutos discutiendo, por fin se logra una solución en el conflicto

Posteriormente su mamá le contesta “pero tú eres mi hijito” a lo que el hombre le dice que siempre lo va a ser, sin embargo, debe entender que ahora pertenece a otra familia, “yo entiendo que vienes a mi cumpleaños pero me encantaría que estuvieran bien las dos”.

@preguntamedirectamente 😡😡😡😡 ♬ sonido original - Revise con Confianza mi perfil

Con estas últimas palabras, la suegra se convence de por fin sentarse en la parte de atrás, sin embargo, no lo hace de muy buena gana y comenta que lo hace única y exclusivamente porque su hijo se lo pidió, por lo que su nuera trata de comenzar una pelea de nuevo, pero no lo logra, así que ahí es donde se corta el clip.

Este video se popularizó muchísimo, de hecho, actualmente cuenta con más de 3 millones de visualizaciones, 46 mil reacciones y 21 mil comentarios de internautas con opiniones divididas, pues aunque muchos decían que el lugar era de la nuera, otros decían que era de la suegra, y otros más expresaban que nunca habían tenido ese tipo de problemas con sus parejas.

Algunos aseguran que quien es más grande de edad debe ir en la parte de adelante para ir más cómodos y tener más espacio, sin embargo, hay mucha gente que difiere en ello, pero no sólo en este material, sino que en todas las redes se han viralizado videos de este tipo sobre situaciones similares, donde se ha creado un fuerte debate.

Si a ti te ha tocado vivir algo similar, ¿tú qué has hecho y quién crees que debería ir del lado del copiloto?