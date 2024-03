"En Chihuahua no decimos..." El trend en TikTok que dice cómo hablamos los norteños

Sin duda alguna, la riqueza cultural y tradicional de Chihuahua es extensa y al parecer, sin límites. Muchos turistas quedan maravillados por sus hermosos paisajes, sus bellas ciudades y la calidez de su gente, sin embargo, hay quienes quedan confundidos o sorprendidos al escuchar expresiones o palabras que no existen en ningún otro lado de la Republica Mexicana.

El TikToker Alan Nevárez, mejor conocido como @alansivoro, junto con el usuario @titovillalobosoficial, ambos oriundos del estado de Chihuahua y con más de 800 mil seguidores, muestran al mundo las maneras tan únicas en las que las personas de esta región se expresan, ¿has escuchado antes que alguien está reborujado o que está chispeando? Te decimos el significado de estas palabras.

En Chihuahua no decimos...

El trend de TikTok "Somos de... y no decimos...", nos ha mostrado un sinfín de palabras que no conocíamos de muchas partes de México, pues cada estado tiene sus propias maneras de expresarse y Chihuahua resalta con palabras raras y únicas. La "machaca", por ejemplo, muchas personas no saben que este alimento es la tradicional carne seca de res, la única diferencia, es que está desmenuzada o "machacada".

Las mujeres en Chihuahua no usan pasadores para el cabello, utilizan "charetas" para no despeinarse cuando salen a jugar o "chirotear". Y mientras juegan no utilizan pants, utilizan "pantalonera" para correr cómodas o "andar a gorro". En caso de sufrir un accidente y caer, no se lastiman el pie, más bien, quedan con la "pata cucha".

"En Chihuahua no decimos que estamos confundidos, estamos reborujados". Además, nunca encontrarás a un niño o una persona consentida, aquí todos son "chiples" y siempre quieren que les "pichen", es decir, que les inviten algo, y a decir verdad, es muy difícil que lo consigan, pero si les pichan, no es por suerte, es por pura "chiripa".

Cuando un chihuahuense quiere desestresarse o relajarse, no sale de paseo, va a "dar la vuelta" en su "troca". Pasa por sus compas y comienzan a "chirinolear" o como muchos dicen, echar chisme. Durante la plática, cuando se enteran de algo que no pueden creer, dicen "ay, ay", y cuando se sorprenden dicen "ay, ay", y cuando se entristecen dicen "ay, ay". Aunque en realidad, los chihuahuenses no se entristecen, se "agüitan".

La diversidad y singularidad cultural de Chihuahua, a través de sus expresiones y modismos son únicos. Figuras locales en plataformas digitales, como @alansivoro y @titovillalobosoficial, comparten ante el mundo las peculiaridades lingüísticas de la región mediante el popular trend en TikTok.

Estos videos revelan términos inusuales que pueden desconcertar a quienes no son nativos de Chihuahua, desde el significado de "machaca" hasta la utilización de "pata cucha". La cultura local se refleja también en las costumbres, como el uso de "charetas" y la preferencia por "dar la vuelta en la troca". Y la peculiaridad del lenguaje chihuahuense se manifiesta en expresiones particulares para describir emociones.

Por último, los chihuahuenses no usan gorras, usan "cachuchas" , en ningún lado de Chihuahua llovizna, más bien, "chispea", y para todas las situaciones hay una buena canción de Conjunto Primavera que lo explica.