¿Sabes cómo se ve un rayo?, mujer graba el momento cuando cae sobre la camioneta de su esposo

¿Sabes cómo se ve un rayo?, una mujer grabó el momento justo cuando cae sobre la camioneta de su esposo, una historia que fue en Florida, Estados Unidos y que se ha vitalizado.

La mujer no tenía pensado que iba a lograr ver este fenómeno con sus propios ojos, sin embargo todo quedó grabado en imágenes que ella misma captó, ¿suerte o casualidad?.

¿CÓMO FUE EL INCIDENTE DEL RAYO?

Un suceso épico que se registró en la carretera de Florida, el pasado 1 de junio, donde un rayo cayó sobre una unidad automotriz en movimiento, dando como resultado un impresionante destello de luz.

La mujer se trata de Michelle May Whalen, esposa del hombre de la camioneta a quien le cayó el rayo, y pudo grabar el momento debido a que ella se encontraba tan solo a unos metros atrás del vehículo de su esposo.

Leer también: Qué es el Monzón Mexicano y cómo afecta el clima en Chihuahua

Ella se encontraba grabando la tormenta que se presentaba sobre su travesía, pero minutos después se visualiza cómo el rayo va contra el piso de asfalto y luego atraviesa la carrocería, posteriormente, se ve que sale una nube negra con bordes amarillos del punto de impacto.

A woman captured this insane video of lightning hitting her husband's truck in front of her. @islivingston explains why no one was harmed and the strike appears in zigzags and loops near the end: https://t.co/F8lNQUVrND pic.twitter.com/wv6MVjPgC0 — Capital Weather Gang (@capitalweather) July 7, 2022

¿CÓMO SE ENCUENTRA EL ESPOSO TRAS EL INCIDENTE DEL RAYO?

A raíz de este incidente, Michelle May Whalen informó que su esposo se encuentra bien de salud, así es que ni la tormenta y ni el rayo le causó algún efecto al hombre que manejaba la camioneta.

La hipótesis es que la estructura de la carrocería del vehículo protegió el cuerpo del hombre de ser golpeado de manera directa del destello del rayo, debido al fenómeno físico conocido como la jaula de Faraday.

Te puede interesar: Bombardeo de nubes, todo lo que debes saber

Ecología ¡No es neblina! ¿Cómo se llama la bruma que cubre varios municipios de Chihuahua?

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La jaula de Faraday es el efecto por el cual el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio es nulo, es decir, que la energía eléctrica viaja solo por el metal y por ende, las personas que viajan dentro de la estructura del metal no son tocadas, así evitan quedar electrocutadas.

Debido a que era un viaje familiar, los hijos de la pareja también viajaban en la camioneta, pero la madre de familia explicó que también se encuentran bien de salud, únicamente, los dispositivos eléctricos de la unidad quedaron inservibles, por lo que tuvieron que llamar el servicio de grúa tras la caída del rayo sobre la camioneta.

Publicada originalmente en El Sol de Tampico