Denuncia Morena actos de corrupción en el IMPLAN y delitos electorales

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González Muñiz y el candidato a presidente municipal de Chihuahua, Miguel La Torre denunciaron públicamente un acto de corrupción realizado desde el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y un delito electoral que intentaron cometer en su contra.

El aspirante a la alcaldía precisó en primera instancia que Alondra Martínez Ayón, actual titular del IMPLAN se adjudicó al menos ocho contratos de dicha dependencia para una empresa de su propiedad denominada "Caduma", por una suma mayor a los 7.5 millones de pesos en total.

Precisó que este dato les llegó por medio de una denuncia ciudadana, motivo por el cual se dieron a la tarea de investigar a través del portal de transparencia, en donde encontraron diferentes documentos que validaron esta situación, por lo que presentarán dicha denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) y al actual alcalde, Jorge Cruz Russek.

De esa forma, La torre Sáenz dijo que esperan actúen conforme a sus palabras y destituyan de inmediato a Martínez Ayón de su cargo mientras se investigan estos hechos. De no obtener respuesta favorable, advirtió que acudirán ante la Fiscalía Anticorrupción.

“La funcionaria no debió haber tenido acceso a este beneficio, los contratos no debieron haber sido por adjudicación directa, toda vez que se tiene conflicto de interés”, externó subrayando que “no podemos seguir permitiendo estos atropellos”, por lo que se comprometió a seguir señalando y denunciando formalmente cada uno de estos actos.

Por su parte, González Muñiz denunció los actos de intimidación que están haciendo personas de los partidos contrarios, toda vez que el fin de semana recibió por mensaje de WhatsApp de un número con lada de Casas Grandes un ofrecimiento de mil credenciales de elector.

“Me ofrecían a la venta más de mil credenciales de elector vigente de aquí de la ciudad, me los ponían a mi disposición, pero al recibir yo este mensaje le comento que si para qué los quisiera yo y me dice que como yo soy candidato del partido, por eso me los hacía llegar”, explicó el presidente del Consejo Estatal de Morena.

Agregó que posterior a las dudas externadas, la persona que hizo este ofrecimiento le comentó que si tenía miedo de que “fuera un cuatro o de que se pueda relacionar”, podía enviarle un mensaje de otro número del cual no lo puedan relacionar.

Sentenció que estos no son hechos aislados ni dudan que venga por parte de Acción Nacional con el objetivo de intimidarlos y es que recordó que se encuentran haciendo otro tipo de acciones con los que los candidatos de la coalición contraria externa su desesperación.