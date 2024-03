No voy al Congreso a improvisar o aprender: Alex Domínguez

No vamos a improvisar, he sido diputado y hemos demostrado resultados, así lo dijo el candidato a diputado federal por el Distrito 08, de la coalición Fuerza y Corazón Por México, Alejandro Domínguez, quien adelantó que el proyecto político de esa alianza, va encaminado a regresar a Chihuahua los apoyos en salud, seguridad, infraestructura, entre otros que han sido eliminado por la Federación.

Calificó a la sociedad Chihuahua como una ciudadanía muy politizada que entiende muy bien los temas políticos, por lo que socializarán los temas torales para los chihuahuenses, para poder consolidar el proyecto político que va en defensa de la democracia, de las instituciones y los ciudadanos en general.

Manifestó que hay temas sensibles para los ciudadanos, como lo es la Salud, la Seguridad, la pavimentación de calles, entre otros, en los que se dijo con la experiencia suficiente para la gestión de recursos para los chihuahuenses, pues ha sido diputado local y federal por lo que tiene un amplio conocimiento sobre el tema legislativo.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Vamos a ofrecer resultados, yo tuve la oportunidad de ser diputado federal del 2015 al 2018 y hay varios temas en la agenda pública de lo que reclaman los chihuahuenses, piden un diputado que sea gestor y que cumpla con las iniciativas de ley presentadas; cuando fui diputado no falté ni una sola vez a la Cámara, estuve como secretario en varias comisiones y esto me permitió conocer el panorama de la Cámara de Diputados, no voy a improvisar ni a aprender, ya sé qué es lo que se tiene que hacer”, comentó.

Recordó que en materia de gestión trabajó para atender un reclamo que sigue vigente en Chihuahua, que es el de mejorar las condiciones de pavimentación de las calles de Chihuahua, y en aquel entonces se logró gestionar 130 millones de pesos para pavimentación, mejorando las calles en varias colonias de la ciudad.

El priista expresó que, durante su gestión como diputado, también trabajó en conjunto con la entonces alcaldesa María Eugenia Campos, para conseguir recursos federales para obra de infraestructura en Chihuahua capital.

“La ampliación de La Cantera hasta la Valle Escondido, fue con recursos que gestioné para hacer obras de infraestructura, hay experiencia para bajar recursos, para presentar iniciativas en el Congreso y no vamos a improvisar, soy una persona de resultados y de hechos”, dijo.

El priista comentó que tiene muy bien delimitado el Distrito 08 que está integrado 371 secciones electorales, las cuales serán recorridas a fondo para escuchar las inquietudes de los ciudadanos y poder ofrecerles soluciones a sus problemáticas y no sólo emitir propuestas que nisiquiera cumplen con atender las necesidades de los ciudadanos.

Esta es la fórmula que le conviene a Chihuahua

Alejandro Domínguez mencionó que, como oposición a nivel federal, tiene que ser muy inteligentes para poder presentar las iniciativas que le convienen al país, dejando de lado las siglas políticas, y priorizar la defensa de México, en este caso de Chihuahua.

“La coalición que hemos estado conformando, parte de un diálogo permanente con Gabo Díaz con Nohemí Aguilar, y de diálogo también con Marko Cortés, Alito y Zambrano, los conozco a los tres, y aquí en lo local hemos hecho una buena sinergia entre todos y estoy convencido de que esta fórmula es la que más le conviene a Chihuahua y al país, me siento cómodo, a gusto y tranquilo”, expuso.

Alejandro Domínguez hizo énfasis en que una de las principales acciones que se deben hacer es exigir que los recursos federales lleguen a Chihuahua, pues anteriormente existían bolsas de recursos concursables para proyectos en las diferentes secretarías, y actualmente se eliminaron fondos como el Subsemun, Fortaseg, los programas de activos concurridos y demás programas que benefician e impulsan a los chihuahuenses.

“Quieren tener un control excesivo, un control absoluto del poder, y la única fórmula de evitarlo, es que los ciudadanos salgan a las urnas; la sociedad chihuahuense está muy politizada y entiende muy bien los temas, a nosotros nos toca defender Chihuahua y apostarle a la consolidación de este proyecto”, subrayó.

Respecto al candidato de la coalición de Morena, PT y PVEM, Marco Adán Quezada, lo calificó como un actor político que competirá, pero no ganará, pues en Fuerza y Corazón Por México, se cuenta con una mejor propuesta, experiencia, les asiste la razón política del presente y la historia, y porque no traicionaron sus principios.

“Seguimos firmes en la causa de Chihuahua, no traicionamos nuestros principios ni nuestra forma de pensar, por una conveniencia política personal; yo competí en 2018 y no tuve la oportunidad de ganar, y me invitó Morena y Movimiento Ciudadano, tomé la decisión de no irme, me considero un político profesional y he trabajado para mejorar las condiciones políticas del partido”, reconoció el priista.

Arrancó Alex Domínguez su campaña

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Alejandro Domínguez, dio por iniciada su campaña desde temprana hora de este viernes; acompañado por su suplente, René Rascón, su coordinadora de campaña, Georgina Bujanda; la dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional, Rosy Carmona; el delegado de dicho partido en la entidad, José Benítez; así como sus familiares, es como compartió ante los medios de comunicación algunos de sus proyectos para el futuro.

Precisó que la primera etapa de su campaña se enfocará en la escucha a la ciudadanía, pues recordó que esta coalición, además de estar conformada por el PAN, PRI y PRD, la integra la sociedad civil, por lo que, una vez efectuado ese diálogo, habrán de presentar propuestas precisas que vayan en beneficio de la gente, pues su objetivo principal es “defender México y rescatar Chihuahua”.

En ese tenor, compartió que la primera actividad efectuada fue recorrer un crucero de la capital en donde los chihuahuenses le compartieron algunas de las necesidades más sentidas entre las que se encuentran lo relacionado a las guarderías, la seguridad, pavimentación, atención médica digna, el regreso de las becas de excelencia para los docentes, entre otras cuestiones.