Chihuahua no merece el trato que le da la Federación: Manque Granados y Alex Domínguez

La candidata a diputada federal por el Distrito 06, María Angélica Granados Trespalacios, pidió a los chihuahuenses apoyar el proyecto político de la coalición Fuerza y Corazón Por México, con el fin de evitar el avance de quienes tanto daño le han hecho a Chihuahua.

Lo anterior durante su mensaje en el evento de arranque de campañas de los candidatos federales del PAN, PRI y PRD, a diputados federales de los distritos 06 y 08, así como al Senado de la República.

“90 días de gastar la suela, de caminar con la frente en alto para Chihuahua, los invito a eso, hoy empiezan esos 90 días de demostrar que en Chihuahua sabemos trabajar en equipo”, subrayó.

La candidata expresó que si bien, el Gobierno Federal ha abandonado al estado de Chihuahua, por lo que Chihuahua ha tenido que sortear los retos en solitario demostrando que los chihuahuenses sí pueden salir adelante.

Recordó que en tiempos de pandemia en donde muchas partes del mundo comenzaron a colapsar las sociedades, en Chihuahua se supo sobrellevar la contingencia y una vez concluida, se puso en marcha una reactivación económica que ha generado miles de empleos y una economía más fuerte.

Granados Trespalacios, mencionó que durante su gestión como alcaldesa logró tener una de las policías municipales más fuertes del país como las mejores certificaciones.

Por su parte, el candidato a diputado federal por esa coalición, por el Distrito 08, expresó que será una carrera de resistencia en donde se tiene que hacer el esfuerzo en conjunto para que Morena no llegue a Chihuahua.

“Chihuahua no merece eso, Chihuahua no merece un mal gobierno, Chihuahua no merece el trato que se le está dando por parte de la Federación”, subrayó.

Alejandro Domínguez, hizo énfasis en que los chihuahuenses no pueden tener un retroceso en todo lo que se ha logrado, como la tranquilidad, el crecimiento económico y un estado en donde la gente trabaja en conjunto para salir adelante.

El priista adelantó que próximamente se estará sumando a ese gran equipo de candidatos, el coordinador del Frente Amplio por México, Marco Bonilla, a quien calificó como su gran amigo.

El candidato al Distrito 08, recordó que cuando fue legislador, logró gestionar para Chihuahua más de 300 millones de pesos para infraestructura en beneficio de todos los chihuahuenses, por lo que reiteró que llegando a la Cámara de Diputados no va a improvisar, sino que llevará toda su experiencia por el bien del estado grande.