Presenta Mario Vázquez un manifiesto por la defensa de Chihuahua y todo México

El candidato al Senado de la República, Mario Vázquez Robles presentó un manifiesto, el cual estará circulando de manera digital e impresa, en donde se rechazan algunas acciones que ha implementado el Gobierno Federal y que han afectado a varios sectores de la sociedad.

El abanderado por el PAN, PRI y PRD expuso que el manifiesto será promovido físicamente y digitalmente y es básicamente un compromiso que firma en su camino rumbo al Senado de la República y desde donde se puede legislar para corregir la dirección que actualmente lleva México.

El manifiesto dice lo siguiente:

"Como chihuahuense libre, que quiere un estado en donde el crecimiento sea constante, votaré libremente el próximo 2 de junio; invitaré a mi familia, amigos y compañeros a votar.

Con mi voto defenderé a Chihuahua de los que desaparecieron el Seguro Popular, dejando a millones de mexicanos sin atención a la salud; eliminaron las Escuelas de Tiempo Completo afectando el futuro de las niñas y niños de cada familia; les quitaron las estancias infantiles a las madres trabajadoras robándoles la oportunidad de salir adelante; acabaron con el abasto de medicamentos la atención a enfermos de cáncer y la aplicación de vacunas poniendo en riesgo la vida de los más necesitados.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Le arrebataron los apoyos al campo dejando a las familias sin la oportunidad de trabajar la tierra ante la adversidad y encareciendo los alimentos de las familias; abandonaron a Chihuahua en presupuesto e infraestructura; permitieron migración descontrolada provocando caos en nuestra frontera; les robaron sus ahorros a los adultos mayores que trabajaron toda su vida y mataron para llevarse el agua de las y los chihuahuenses.

Defenderé Chihuahua de los que atacan las instituciones, la democracia y las libertades.

Defenderé a Chihuahua por el trabajo de los chihuahuenses porque aún en el abandono aquí hemos construido un gobierno que sí se esfuerza para atender la salud, proteger al campo, cuidar el empleo y defender el agua.

Con mi voto me sumo a la Defensa de Chihuahua y manifiesto:

Rechazo la división y el odio que pretenden sembrarnos; tengo derecho a pensar diferentes a los que están en el poder; no acepto el maltrato de la Federación en contra de Chihuahua, no acepto que nieguen mi derecho a tener más para salir adelante; rechazo que atenten contra el futuro de los niños del estado y el país; no acepto que intenten generarnos dependencia del gobierno, quiero apoyos que sí ayuden a salir de la pobreza; condeno que los jóvenes reciban balazos mientras el gobierno abraza a los delincuentes; no acepto que mi dinero se use en obras inútiles y opacas; condeno el permanente ataque a las instituciones, la democracia y la división de poderes; no acepto que le mientan al pueblo de México todos los días diciendo que todo está bien".

El candidato de Fuerza y Corazón Por México hizo un llamado a los ciudadanos para firmar el manifiesto y que sea un compromiso general el velar por los derechos de los mexicanos; en rueda de prensa, Mario Vázquez firmó el manifiesto siendo el primero en asumir el compromiso