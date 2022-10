Alcaldía Cuauhtémoc, sin comprobar el gasto de 121 mdp: ASF

La alcaldía Cuauhtémoc no justificó ni comprobó el ejercicio de los recursos por un importe de 121 millones 958 mil pesos durante el segundo semestre de 2021, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

La institución revisó una muestra de 421 mil 445 pesos, que representó 99.3 por ciento de los 424 mil 474 pesos asignados a la demarcación mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Con esta acción, indica el documento, la alcaldía Cuauhtémoc generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 121 millones 958 mil 493 pesos con 59 centavos (ciento veintiún millones novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres pesos 59/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por las erogaciones realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes al ejercicio fiscal 2021 que no cuentan de la documentación justificativa y comprobatoria que acredite su aplicación a los objetivos del fondo”, se lee en el documento.

Asimismo, menciona que se realizó una evaluación a su sistema de control interno, el cual si bien ha puesto en operación diversas estrategias y que proporciona una seguridad en el logro de sus objetivos, se detectaron algunos incumplimientos, por lo que el documento apunta que“se hace necesario que se implementen acciones correctivas encaminadas a la eliminación de las deficiencias detectadas”.

De igual forma, se registraron incumplimientos de las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del fondo, ya que la alcaldía no publicó en su página de internet los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos ejercidos y no proporcionó el análisis del presupuesto de forma trimestral por lo que no se pudo constatar la congruencia entre lo reportado en los registros del ejercicio fiscal 2021.

Por todo esto, se menciona que la demarcación no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos, por lo que no cumplieron sus objetivos.

“En conclusión, la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que no se ajusta a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos”, expone.

Se menciona que los resultados, observaciones y acciones contenidos en el informe se comunicarán a la alcaldía para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones que estime pertinentes.

Esta auditoría aborda el último trimestre de la administración de Néstor Núñez y el primer trimestre de Sandra Cuevas al frente de la alcaldía Cuauhtémoc.