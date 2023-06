AMDA alerta sobre los riesgos del pequeño auto chino

Ante la popularidad que ha tomado un auto chino que se oferta por internet y se comercializa en alrededor de 20 mil pesos, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) advirtió sobre los riesgos que implica para el consumidor.

“El tema es que no podemos confiar en productos que no cumplen con los mínimos estándares de calidad, que no cumplen con las regulaciones de Profeco, que no sabemos si cuentan con los requisitos para ser emplacados y poder circular en las calles; además del tema de que no cuentan con refacciones y talleres que les den servicio”, declaró Antonio Moisés Morales, presidente de AMDA Chihuahua.

Ante ello, este último alertó que "lo barato sale caro", y que no les gustaría ver consumidores que gasten su dinero en productos sin algún tipo de respaldo.

Foto: Sitio Web | Alibaba

En este mismo tema, el presidente nacional de AMDA, Guillermo Rosales Zárate, había manifestado previamente la serie de factores de alto riesgo para quien optara por comprar un vehículo de este tipo.

El líder explicó que podría compararse con algún producto milagro para adelgazar, esto es, que se trata de productos que generan alertas a los consumidores.

En este sentido, cuestionó su puede confiarse en un producto que no ofrece una garantía de servicio, de suministro de refacciones y de atención en el servicio posventa; o bien, que si se podía confiar una compra sobre la cual no media un contrato que brinde los servicios de protección a los derechos de los consumidores tutelados por la Profeco.

Aparte, coincidió con el presidente de AMDA Chihuahua, en que este tipo de autos, difícilmente podría cumplir con los requisitos para recibir placas y poder circular formalmente en las vías de comunicación de nuestro país.