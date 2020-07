Apple vuelve a cerrar la tienda de El Paso, Tx.

El Paso. La tradicional tienda Apple Store de computadoras y dispositivos celulares ubicada en Cielo Vista Mall volvió a cerrar sus puertas motivados por los altos picos de Covid-19 que empezaron a surgir en El Paso, desde hace casi dos semanas, informó personal de la tienda a través de un anuncio de cierre para sus clientes.

En el informe en la puerta de la tienda de Apple Store dice lo siguiente, “Nuestras tiendas estarán cerradas hasta nuevo aviso. Estamos comprometidos a dar un servicio excepcional a nuestros clientes. Para ventas visita apple.com o descarga la app Apple Store en el App Store. Para servicio y soporte técnico, o asesoría del Genius Bar, visita support.apple.com o llama al 800-275-2273. Esperamos verte pronto” se lee el aviso publicado en la tienda.

Las instalaciones de la tienda Apple Store luce desmantelada y los clientes se asoman por los vidrios de las puertas para tartar de entender que paso con sus productos, tanto de envíos o de servicios.

“Nos dejaron sin saber que pasaba, yo vine y hasta la policía estaba tomando a la temperatura y hacíamos línea, había tres policías para poder entrar a la tienda, no se qué pasó yo creo que fue por el Covid”, expreso Alma Flores en los pasillos del centro comercial.

En el sitio digital en internet de Apple Store publicaron, “Apple Cielo Vista Mall Temporarily closed” (Apple de Cielo Vista cerrada temporalmente por su traducción al inglés) y recomienda a sus clientes tomar las siguientes medidas.

“Ordené unas cosas y un teléfono, pero ya me avisaron que me va a llegar a mi casa, pero a mi gusta venir a ver las cosas que venden aquí”, dijo Fredd Rodríguez, cliente de la tienda.

No hubo oportunidad de que alguno de los representantes de la tienda de Apple Store pudiera proporcionar alguna información al respecto, pero en el sitio web dice, “Como medida de precaución, estamos pausando temporalmente la programación de Today at Apple en ubicaciones de Apple Store. Mientras tanto, mira los videos Hoy en Apple at Home para ver proyectos creativos que puedes hacer en casa”.

