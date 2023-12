Aumento de vacaciones y alza al salario mínimo incentivan informalidad: Canacintra

El presidente de Canacintra Chihuahua, Armando Gutiérrez, refirió que, derivado de la aprobación de varias iniciativas laborales como aumento de vacaciones, alza al salario mínimo, y otras tantas que están en discusión, más allá de generar cierres masivos de Mipymes, puede incentivar la informalidad.

“Este es un gran tema en México; si bien en Chihuahua estamos bien en este aspecto al ser el tercer estado más formal –aunque pudiéramos estar mejor-, esto no ayuda a que haya más formalidad”, indicó.

El líder empresarial señaló que evidentemente habrá empresas que la pasen mal, otras quizá puedan “tronar” porque su modelo de negocio ya no será rentable, esto es, ya no podrá sostenerlo; sin embargo, se mostró positivo en que la mayoría logrará reorganizarse y salir adelante.

Asimismo, Gutiérrez expuso que actualmente hay grandes oportunidades de crecimiento económico y que, en vez de estar enfocado en aprovechar esas oportunidades, muchos están distraídos en otros aspectos.

“Hoy en día es complicado conseguir gente, y todas estas regulaciones le pegan a eso, pero ello no significa no ayudar a las personas, claro que hay que hacerlo pero ¿cómo lo haces de una manera que cuidas las dos partes?”, cuestionó.

En términos generales, no planteó un panorama tan pesimista, y aunque consideró que sí habrá algunas empresas que van a quebrar, otras verán castigado el margen, se verán obligados a incrementar precios, por lo que sin duda representará una etapa difícil.

“El solo hecho de competir para ganar en los negocios es un tema muy desgastante, y ahora estar pensando en cómo resolver esto, te genera una distracción innecesaria en este momento”, declaró el representante de los industriales.

Aparte, manifestó que el tema del talento no es fácil, ya que estudios revelan que el problema no radica en la falta de personas, sino en que existen individuos que no quieren trabajar en una empresa formal. “Sí hay talento, pero el problema es que estamos en una etapa donde las empresas deben modificar la manera en que contratan y retienen talento, y aprenden a ser más flexibles”, apuntó.

Sin embargo, también evidenció la necesidad de tener mejores egresados, ya que eso permitiría incorporar el talento más rápido, aunque también dijo comprender que se trata de un tema generacional.