¿No te depositaron tu aguinaldo? Esta es la fecha límite que tienes para reclamarlo

La navidad y el año nuevo están a la vuelta de la esquina, y con ellos vienen gastos fuertes para la cena, para los regalos, para ropa para esas fechas, entre otras cosas. Por fortuna es también en esta temporada cuando en las empresas se dan ahorros y aguinaldos de los trabajadores, que ayudan a pagar esas deudas.

Si hasta la fecha no te han dado tu aguinaldo, debes de saber que sí o sí te lo tienen que pagar, pues es una prestación obligatoria según la Ley Federal del Trabajo, por lo que acá te decimos cuál es la fecha límite para que te lo entreguen y cómo saber cuánto te corresponde.

¿Cuándo es la fecha límite para que me paguen mi aguinaldo?

Es común que si nunca has recibido aguinaldo debido a que no habías trabajado antes en alguna empresa, no sepas cuál es la fecha límite para que te lo paguen, e incluso quizás desconocías que es una obligación del patrón pagarte esa prestación, a pesar de que lleves menos de un año laborando, sin excusa ni pretexto.

De hecho, según la página de Gobierno de México, “el aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores que está establecido en la Ley Federal del Trabajo en el Artículo 87”, además es un monto que que debe pagarse equivalente a 15 días de salario como mínimo, en caso de llevar un año laborando, si tienes menos tiempo, deberán pagarte el proporcional.

Tu patrón o empresa en la que laboras, deben de entregarte tu aguinaldo obligatoriamente antes del 20 de diciembre, pues en caso de que no lo hagan, o lo hagan de forma incompleta o extemporánea, podrían ser acreedores a una multa.

¿Hasta cuando tienes para reclamar el pago de tu aguinaldo?

De acuerdo al artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los patrones o empleadores que no proporcionen el aguinaldo a sus trabajadores, serán sancionados con una multa que ronda entre 50 y 5 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Según la página del instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este 2023 una UMA equivale a $103. 74 pesos, por lo que la multa total que tendría que pagar tu patrón en caso de no darte el aguinaldo, sería de entre 5 mil 187 pesos y 518 mil 700 pesos.

Para que estas multas apliquen y te paguen lo que te corresponde, tendrás hasta un año para reclamar tu aguinaldo ante las autoridades pertinentes. De hecho, si necesitas ayuda u orientación, puedes acercarte a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde te ofrecerán asesoría, conciliación y representación jurídica de manera gratuita para resolver el conflicto.

Si necesitas utilizar sus servicios, no dudes en comunicarte a los números telefónicos 800 911 7877 o 800 717 2942 o 55 59 98 2000, extensiones 44740 y 44741, para que te orienten y te hagan saber cuáles son las oficinas más cercanas a ti.

¿Cuánto me corresponde de aguinaldo? Así puedes calcularlo

Como te mencionamos anteriormente, en el mes de diciembre (antes del 20), tu patrón o empresa, deben entregarte un aguinaldo correspondiente a 15 días de salario como mínimo, sin embargo, en caso de que lleves menos de un año laborando ahí, deben entregarte el importe correspondiente que sea proporcional al tiempo que llevas en funciones.

Conocer el importe aproximado que te tocará de aguinaldo es muy sencillo, solamente necesitas tener presente cuál es tu salario neto actual y cuál es el tiempo que llevas laborando en ese empleo, una vez lo hagas, sigue los siguientes pasos del ejemplo, siempre adaptándolos al salario que tienes.

Supongamos que ganas 10 mil pesos libres de impuestos al mes, ahora divide ese monto entre 30, que son los días que tiene un mes y esto da como resultado 333 pesos con 33 centavos, esta cifra corresponde a tu salario diario.

Ahora multiplica tu sueldo diario (333 pesos con 33 centavos) por los 15 días de aguinaldo mínimos que deben de darte por ley, esto equivaldría entonces a 4 mil 999 pesos con 15 centavos. Una vez teniendo esta cifra, divídela entre los 365 días del año, lo que te dará como resultado 13 pesos con 69 centavos, y este sería el monto que correspondería por día a tu aguinaldo.

Por último, multiplica la cifra anterior por los días que llevas laborando en esa empresa, es decir, si llevas 180 días, utiliza esa cantidad, por lo que la cuenta quedaría 13.69x180 = 2 mil 464 pesos con 2 centavos, en cambio, si llevas 365 días trabajando, es decir un año, el monto total que deberían pagarte sería de 13.69x365 = 4 mil 996 pesos con 85 centavos.

Así que ahora ya lo sabes, revisa bien que tu patrón te pague lo correspondiente en tiempo y forma. Recuerda que la empresa en la que laboras puede darte un monto extra de 20, 25, 30, 35 o hasta 40 días de aguinaldo, sin embargo, lo obligatorio y mínimo son 15 días.