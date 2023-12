Buró de crédito: cuáles son las causas por las que no te prestan dinero

Estar en el buró de crédito es común para aquellos que han tenido algún tipo de producto crediticio, ya sea tarjeta de crédito, préstamo hipotecario, automotriz o servicios como telefonía. La importancia recae en el historial crediticio, que refleja la capacidad de las personas para manejar sus deudas.

El Buró de Crédito evalúa y comunica la conducta de pago de las personas, detallando cómo enfrentan sus deudas al solicitar créditos, ya sea pagando a tiempo, diferiendo pagos, acumulando deudas por intereses moratorios o dejando de pagar. Mantener un historial crediticio favorable es crucial para obtener futuros créditos, ya que los bancos lo utilizan como referencia para determinar la confiabilidad del solicitante. Aquí te decimos las causas por las que los bancos no te prestan dinero,

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Te puede interesar: ¿Puedo tramitar una tarjeta de crédito si estoy en Buró?

Qué significa estar en buró de crédito

Al escuchar la frase “estoy en buró de crédito”, normalmente pensamos que se refiere a que tuvimos un problema con algún producto crediticio en el pasado, pero la realidad es que todos los que hemos tenido algún tipo de crédito estamos en buró, desde tarjetas de crédito departamentales, crédito hipotecario o de auto, e incluso un servicio de telefonía, lo que realmente importa es tu historial crediticio, el cual depende de si has manejado bien las deudas de tus créditos.

Buró de Crédito es una empresa la cual tiene como función informar cual es la actitud de pago de las personas, cómo se comportan cuando tienen una deuda al solicitar un crédito (hipotecario, de auto, en tiendas departamentales, etc.), si pagan a tiempo, si difieren los pagos, si tienen deudas por intereses moratorios o si simplemente dejaron de pagar.

Esto lo informa a través de tu historial crediticio, el cual debes mantener con buena calificación si quieres obtener otros créditos, ya que para los bancos es una referencia de qué tan buen pagador eres, en cambio, si tienes una baja calificación, te será más complicado obtener otros productos financieros.

Finanzas ¿Estás en Buró de crédito? Después de cuánto te borran un adeudo

Estas son las causas por las que no te prestan dinero

Si has estado solicitando algún crédito a un banco y ya te rechazaron en varios, una de las razones puede ser que tienes una mala calificación en tu historial crediticio y las principales causas de tener una baja calificación en este, son:

No contar con historial crediticio: Si eres muy joven y apenas comienzas en el mundo laboral, es muy probable que aún no hayas solicitado alguna tarjeta de crédito o incluso aunque ya tengas muchos años trabajando, no te hayas animado a sacar uno por miedo. Recuerda que los bancos revisan tu historial cuando solicitas un crédito y sin él, la entidad financiera no podrá conocer tu comportamiento de pago y difícilmente se arriesgarán a dártelo. Para ir generando historial, puedes comenzar solicitando créditos en tiendas departamentales, pero recuerda que debes pagar en tiempo y forma, sino de nada te servir para formar un buen historial crediticio.

No pagar: Si tienes una tarjeta de crédito y no pagas mes con mes lo que has gastado, o si dejaste abonar a otros créditos que tienes, ya sea en una tienda departamental como Coppel y Elektra, o algún préstamo en otro banco, afectará tu historial, además, aumentará tus deudas, ya que vas a ir acumulando intereses. También atrasarte con la fecha de pagos te perjudicará.

Solicitar varios créditos al mismo tiempo: Cuando estés en la búsqueda de un crédito, evita realizar múltiples solicitudes al mismo tiempo. Las instituciones financieras revisan tu historial, generando un registro. En otras palabras, si un banco revisa tu historial, otro puede constatar qué bancos lo han checado, indicando que estás en la búsqueda de un crédito. Esto le indica a la institución bancaria que puede aumentar el riesgo de sobre endeudamiento si te dan el crédito.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

No tener variedad: Evita limitar tu historial crediticio solicitando créditos exclusivamente para un tipo específico de bien o servicio si buscas aumentar tus opciones. Al diversificar, es decir, al solicitar créditos para diferentes propósitos, como la compra de un automóvil, el pago de boletos para un concierto o cubrir una colegiatura, los bancos que evalúen tu historial notarán que posees la capacidad de manejar diversas responsabilidades financieras.

Buscar soluciones rápidas: Si te encuentras trabajando en la mejora de tu historial crediticio, es fundamental tener paciencia, ya que este proceso puede llevar varios años antes de que los prestamistas perciban una disminución en el riesgo asociado a otorgarte un préstamo. No existe una forma de acelerar este proceso. Aunque algunas empresas aseguren que pueden mejorar tu historial de inmediato, es recomendable no creer en tales afirmaciones, ya que es imposible lograrlo instantáneamente. En su lugar, es más efectivo concentrarse en desarrollar estrategias eficaces para liquidar deudas y recuperar la estabilidad financiera.