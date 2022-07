Busca Mina Palmarejo producción mensual de 170 mil toneladas de mineral por mes

La Mina Palmarejo estipula metas como la producción de 170 mil toneladas de mineral por mes, bajo el liderazgo de Sergio Leonel Sotelo Alcantar, Gerente de Mina Subterránea para Coeur Mexicana.

Este último es uno de los activos que materializan la visión de construir un futuro sustentable para la industria, a fin de consolidarla como una actividad de relevancia económica que impulsa y promoverá nuevos cambios para beneficio de la Humanidad.

A cargo de 300 personas que conforman al equipo de trabajo subterráneo en Mina Palmarejo, su labor consiste en liderar las operaciones de la mina, lograr metas como la producción de 170 mil toneladas de mineral por mes y aplicar la experiencia que ha reunido durante más de veinte años de buscar tesoros bajo la tierra.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Egresado de la Ingeniería en Minas y Metalurgia por la Universidad Autónoma de Chihuahua, su trabajo inició en la Mina Santa Eulalia y posteriormente en la Mina Ocampo.

Ambas experiencias potenciaron su habilidad para la conducción de Desarrollos y Sistemas de Producción, aunado a otras tareas como Cuñas, Ranuras, Rellenos, Soportes o Zarpeos, indispensables para la exploración y extracción de los minerales.

“Nuestros sistemas de minado son barrenación larga, corte y relleno y desarrollos, lo que nos permite cumplir con la producción del mineral utilizando equipos de la marca Atlas Copco”, explicó de Sergio Sotelo.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El trabajo se complementa con el uso de los Simbas M4, vehículos adaptados con un equipo hidráulico para la perforación de barrenos efectivos y seguros, resultantes de una meticulosa planning and study of the land according to the nature of the mineral or metal to be found.

A la tarea se añaden los martillos perforadores de las unidades Jumbo y Boltecs Ancladores mientras que el equipo de acarreo se compone por Palas R1700 y Camiones AD45 Caterpillar.

“Por supuesto, nada es improvisado, todo el trabajo se realiza bajo estrictas medidas de organización y seguridad”, aseguró.

Asimismo, resaltó que el personal que ingresa a la mina recibe cursos de capacitación en forma continua para que conozca los procedimientos y los controles administrativos que implementamos para analizar los riesgos del trabajo y ejecutar las tareas.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Enfatizó que en materia de seguridad no hay cabida para los errores. Sin importar que sus colaboradores sean mujeres u hombres: todos deben participar y contribuir a que las actividades se desarrollen con la mayor eficacia.

El punto de partida es la aplicación del programa Safe Start, una iniciativa internacional que estimula buenas prácticas de producción y ofrece técnicas para que el personal desarrolle una fuerte conciencia de seguridad, reduzca errores involuntarios y participe en la construcción de una cultura laboral provista del compromiso de los empleados por mejorar la productividad, calidad y eficiencia operativa.

“El objetivo es mantenernos alerta dentro y fuera del trabajo. En temas de seguridad nuestro estándar debe ser siempre más alto para beneficio de todos los empleados”, añadió.