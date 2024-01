Chihuahua bajó del tercero al cuarto lugar en producción minera: Pablo Méndez

Debido al cierre de operaciones mineras en la entidad, y la complicada situación para la apertura de nuevas unidades por decisiones del Gobierno Federal, Chihuahua descendió del tercero al cuarto lugar en producción minera, notificó Pablo Méndez Alvidrez, presidente del Clúster Minero de Chihuahua.

El presidente precisó que se han estado cerrando operaciones principalmente por término de vida útil o baja en yacimientos; por otro lado, las unidades que puedan ser creadas, todavía no cuentan con los permisos ambientales de la federación a fin de arrancar con la construcción.

“Vamos a seguir trabajando para que Chihuahua vuelva a los primeros tres lugares, algo que puede lograr gracias a nuestra capacidad geológica. Aparte, hemos tenido vocación minera desde la fundación de varios poblados y ciudades, y queremos mantenernos con esta actividad en nuestro estado”, refirió, al tiempo que declaró que esta caída en producción se registró el año pasado y que, a pesar de están a la espera de los próximos resultados que brinde la Secretaría de Economía, no se contempla descender al quinto sitio nacional pero tampoco se proyecta alcanzar la producción del 2022 en un corto plazo.

Rocío Flores, Directora de Minería

Rocío Flores, directora de Minería, dependencia perteneciente a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), refirió que hay ocasiones en que las reservas de minerales se agotan, y que ese fue el caso de Minera Dolores que arrancará su proceso de cierre durante el primer trimestre de 2024.

“La empresa nos confirmó que ya no tiene reservas por lo tanto es un cierre definitivo, motivo por el cual desde hace alrededor de un año viene trabajando en un plan de cierre social realizando consultas con las comunidades de Arroyo Amplio y el ejido Huizopa”, explicó.

Hasta el momento ya se acordaron cuatro iniciativas con las comunidades en las que tienen incidencia por su labor, unos de los cuales consisten en un proyecto ganadero y otro tiene que ver con el desarrollo de capacidades en aquellos poblados.



Además del cierre de plan social, las autoridades gubernamentales están atentas al plan de cierre técnico de la Mina Dolores, con la finalidad de que se cumplan las normas oficiales a las que están obligadas tales empresas.

Es de mencionar que dicha unidad minera estaba generando alrededor de 580 empleos; sin embargo, Flores aseguró que se están buscando las estrategias para que estos colaboradores puedan reacomodarse tomando en cuenta que se trata de personal muy capacitado.

Además del próximo cierre de la minera Dolores, se avecina el de Pinos Altos y el de la empresa American Eagle, de acuerdo a lo manifestado por el presidente del Clúster Minero en Chihuahua.



“Es importante señalar que no existe explotación en el país por las restricciones que actualmente tiene el Gobierno Federal, entonces no tenemos nuevas minas. Antes se acababa una y se abría otra, por lo que se iban reponiendo esas oportunidades de empleo, pero hoy en día México no tenemos una mina con vida más allá del 2030 y eso es preocupante”, destacó.

A la fecha, en la República Mexicana, existe la posibilidad de tres o cuatro nuevas operaciones mineras (cuando anteriormente ese número era por estado), de las cuales Chihuahua tiene dos posibles proyectos que todavía están en el proceso de la obtención de los permisos: Una de estas es “Titán” una mina que próximamente se pudiera establecerse en Parral, aunque no es un hecho.