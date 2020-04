Cierran 300 pequeños comercios y 17 hoteles

Alrededor de 300 comercios pequeños en la entidad han cerrado sus puertas pese a que la mayoría son considerados como actividad esencial durante esta contingencia sanitaria, ante las dificultades de acceder a los apoyos gubernamentales y la disminución de ingresos por ventas.

Debido a las dificultades que enfrentan los negocios pequeños y la falta de acciones concretas por parte de los tres niveles de Gobierno, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio considera viable el aplazamiento del pago de impuestos, según explicó el presidente José Alderete.

El también director de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño en Chihuahua indicó que los comerciantes de la entidad se enfrentan a una crisis sin precedentes de tal manera que a la fecha un total de 300 negocios realizaron la detención temporal del servicio que ofrecían a la ciudadanía.

Lo anterior propiciado por una falta de ventas ante el confinamiento social, la inaccesibilidad de los apoyos gubernamentales y el incremento de los robos de mercancía y dinero de caja, al amparo de la necesidad de los delincuentes. Además de estos conflictos, también se enfrentan a la obligación del pago de impuestos sin tener capital para cumplirlo.

“Son ellos los que bajan la presión del pueblo. Las tiendas sostienen a la población, pero se han detenido algunos movimientos sociales y ahora están a punto de no ayudar porque ven que los tres niveles de Gobierno no les han dado apoyo”, dijo Alderete.

En Chihuahua se tiene el registro de 137 mil negocios, de los cuales 100 mil corresponden a la modalidad de comercios pequeños, siendo éstos los que sostienen la economía de un gran porcentaje poblacional al brindar empleo y propiciar la movilidad del dinero, por lo que lamentó que los apoyos se quedaran en los discursos y no en las acciones.

Lo anterior debido a que durante los últimos días, cientos de comercios han solicitado los diversos apoyos anunciados por las autoridades sin que puedan acceder a ellos por la extensa cantidad de requisitos y la dificultad de éstos.

“Si no tenemos el estímulo y no soportamos, mejor vamos suspendiendo a ver qué pasa. Y la mercancía actual nos alimenta, es el pensar de los comerciantes, porque ellos no tiene un ahorro en el banco destinado a cuando pasen estas cosas”, dijo.

Agregó que ante la situación de crisis económica, la Concanaco consideró viable la suspensión de pagos de impuestos a los gobiernos de forma diferida, es decir que se permita una serie de facilidades para que los empresarios puedan enfrentar la obligación fiscal.

“Si los grandes tienen la necesidad, con mayor razón los chicos. Es urgente que por lo menos aplacen, que no se haga la declaración de impuestos ahorita y que se haga cuando se deba de pagar cuando todo esto pase. Antes de tomar medidas drásticas, porque si la situación sigue, la sociedad va a tomar determinaciones drásticas ¿y por qué no? No está descabellada la idea, yo creo que tendríamos que adherirnos a un movimiento de ésos”, dijo respecto a las propuestas de otras cámaras empresariales sobre la condonación de pagos.

Las facilidades para el pago de impuestos es una solicitud que la Concanaco realizó en reiteradas ocasiones al gobierno federal desde el inicio de la contingencia sanitaria por el Covid-19 ante los indicios de las problemáticas económicas que enfrentan actualmente los pequeños comercios.

“Hay 17 hoteles cerrados en su totalidad en Chihuahua y los demás están abriendo con una capacidad menor al 10% de su capacidad; el 100% de las agencias de viajes están cerradas y el 90% de los restoranes; hay algunos de los restaurantes que ya ni siquiera pueden abrir para enviar comida”, señaló el presidente de Canaco Servytur, Edibray Gómez.





El empresario señaló que los miembros de la cámara están teniendo reuniones constantes para hacer una evaluación de la crisis, sobre todo con los miembros especializados de los giros que más se han visto afectados.

“En cuanto a los hoteles ahorita sólo están cumpliendo con lo que ellos llaman –guardias- ya que no hay suficiente ocupación para poder pagar los turnos completos a los empleados, mientras que los negocios de comida han suspendido labores, y ya ni siquiera tienen la capacidad para hacer las entregas a domicilio”.

El presidente de la cámara señaló que uno de los puntos en la ciudad que más se ha visto afectado y que detuvo sus labores casi por completo es la zona de distrito uno, en donde los restaurantes optaron por cerrar.

“En ese punto tenemos a La Calesa, que está cerrada, El Garufa, que está cerrado, tenemos a Mochomos, que está cerrado, los que no sabemos son el Comecamila, Chili’s, Wendy’s si ya hayan suspendido labores”.

En cuanto a la plaza de Paseo Central, comentó que los locales también están usando la modalidad del envío o de únicamente la recepción de los alimentos por parte de los clientes, pero que ha suspendido la entrada y permanencia a sus instalaciones.

“En el tema de los salones de eventos el 100% están cerrados, en los locales del giro de la publicidad, entre el 40 y el 50% de los locales están cerrados, por lo que la situación está difícil y se pronostica que se pondrá más grave, por lo que hay que estar preparados”, puntualizó Gómez Gallegos.





