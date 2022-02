Empresarios & Sociedad: Pablo Cuarón, Juárez y la Fechac

Mtro. Luis Eduardo Ibáñez Hernández. UACH.

En el presente artículo abordaremos algunos aspectos de la segunda etapa de la FECHAC, que fue presidida por Pablo Cuarón Galindo, así como algunas características propias de Cd. Juárez que se reflejan en ciertos programas desarrollados por la Fundación, además de aspectos propios de la participación.

Una familia juarense.

Nos platica Pablo Cuarón que sus antecesores llegaron a Tampico provenientes de Italia. Eran dos, y uno de ellos decidió tomar el rumbo del norte. Llegó hasta el llamado Paso del Norte, en donde tuvo a bien asentarse. Eran los años de entre 1830 y 1840, cuando se libraba la guerra de Texas que terminó con su separación de la república mexicana. El apellido Galindo, por parte de su madre, viene de Nuevo Casas Grandes, cuyos ancestros se dedicaron al comercio y la agricultura.

Pablo Cuarón cuenta ocho generaciones de su familia, siempre viviendo en Cd. Juárez. Hay que decir que algunos juarenses aún platican con cierto orgullo que, a raíz de la pérdida de territorio en la guerra contra Estados Unidos en 1848, sus antecesores decidieron sentar plaza de este lado de la frontera. Así, algunos mexicanos que vivían del otro lado, tuvieron que mudarse al sur del río Grande.

Los comienzos empresariales de su padre tienen que ver con las inversiones que estadunidenses tenían en el Ferrocarril Noroeste de México. Ellos querían dejar nuestro país definitivamente y, por ello, le ofrecieron a Pablo Cuarón Sr., ser gerente de una comercializadora de madera. Al paso del tiempo, incluso, le propusieron convertirse en dueño del negocio, a lo que él repuso que no tenía cómo comprárselos. Pero, ellos, resueltos a retirarse, le ofrecieron facilitarle el pago de la maderera en abonos.

Después vino la creación de una ferretería y luego la primera distribuidora en Cd. Juárez de Cementos de Chihuahua. Posteriormente, la empresa se diversificó y creció con solidez. Y como sabemos, en los años 90, vino la idea de establecer autoservicios de materiales de construcción y ferretería.

Las circunstancias de Juárez.

Pocos debates hay más reñidos e interesantes que comparar la forma de ser de los vecinos de Cd. Juárez con la de los capitalinos. Viene a cuento por los programas sociales que desarrollaron los empresarios de la frontera en su participación como consejeros de la FECHAC, durante la presidencia de Pablo Cuarón.

Hay datos evidentes como, por ejemplo, el contacto con una frontera atrayente con los Estados Unidos que recibe y expulsa más migrantes que otras ciudades del Estado. Ello permite una población más rica y plural, más abierta y emprendedora aunque, por otra parte, provoca un mayor individualismo y un menor arraigo que las poblaciones del interior, como Chihuahua, Delicias, Parral o Cuauhtémoc, que se apegan más a la tierra y a las costumbres y que generan más lazos de solidaridad.

Desde el punto de vista de la economía, aunque Cd. Juárez fue un emporio agrícola y comercial, que tuvo como base la Escuela Hermanos Escobar, su condición fronteriza la llevó a desarrollar un perfil de entretenimiento para los soldados de Fort Bliss. El conservadurismo de la agricultura fue modificado mediante dinámicas económicas más abiertas, relacionadas con el turismo y la diversión.

El auge indiscutible de la manufactura de exportación a partir de fines de los años 60, ha acentuado la inmigración del interior del país hacia Cd. Juárez. La pluralidad cultural ha crecido bajo una cultura de orden y trabajo productivo. No obstante, el crecimiento de la población no ha sido igualado por el desarrollo de servicios sociales y urbanos indispensables. Cd. Juárez no recibe, por parte de las arcas públicas, los bienes y servicios que necesita. Ahí es donde entra la labor de FECHAC.

El motor solidario y la FECHAC.

Pablo Cuarón enumera entre sus maestros de solidaridad a Enrique Muñoz, Alfonso Murguía Valdéz y Francisco Villarreal Torres, todos ellos socios de la Cámara de Comercio, pero que, al mismo tiempo, desplegaban su compromiso social en diversas asociaciones y actividades. Más tarde, su participación en COPARMEX como vicepresidente, afianzó su ethos solidario con los principios doctrinales de este sindicato patronal. En ese entorno gremial, aprendió que no podía tener éxito solamente viendo por su propia empresa, sino que debía trabajar por mejorar el entorno.

En 2006, se llevó a cabo el relevo de Samuel Kalisch como presidente de FECHAC y uno de los factores estratégicos que Pablo Cuarón impulsó, fue el de la focalización de los programas a fin de maximizar los impactos. A esta etapa corresponde la definición de tres vectores claves: la educación, la salud y el desarrollo comunitario. De éstos, la educación aparecía (según la teoría de “colas” de raíces y efectos) como el más importante y, por ello, se le ha dado una mayor atención.

Por ejemplo, se destinaron apoyos para niños serranos mediante la construcción de albergues que hacían posible la asistencia a clases en zonas muy apartadas. También se invirtió a la mejora de las condiciones físicas de las escuelas para lograr un adecuado desarrollo de clases, así como a la compra de materiales y equipamiento para la impartición de contenidos.

Sin embargo, más tarde, ante el aumento de la violencia en el Estado, los empresarios vieron necesaria la creación de otro organismo, el FICOSEC, que surgió a partir de la visión empresarial y de la experiencia de la FECHAC.

El relevo de viejos a jóvenes.

De pronto surge la pregunta de cómo promover el compromiso social de los nuevos empresarios. La sugerencia para aquellos empleadores jóvenes que desean participar en FECHAC, es que se integren a los organismos empresariales a fin de adquirir experiencia y obtener la distinción de servir desde el Consejo.

Recuerda que fue difícil tratar de armonizar visiones distintas entre los propios consejeros, pues unos buscaban dedicarse al diseño y ejecución de los mejores programas, mientras que otros se abocaban a cuidar la pertinencia del gasto. Pero, sin duda, cada uno lo hacía invirtiendo su tiempo y sus cualidades, con una clara vocación de servicio.

