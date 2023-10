Estimación de pérdidas económicas de 871 mdd es por camiones varados: Granados

La secretaria de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), María Angélica Granados Trespalacios, explicó que la estimación en pérdidas económicas que supera los 870 millones de dólares (mdd), a causa de la saturación en cruces fronterizos, representa el hecho de que los camiones se queden varados.

“Es un estimado de pérdidas económicas a raíz de los cierres en los puentes. Se habla de un aproximado de 870 mdd que es lo que representa el que los camiones se queden varados”, manifestó la funcionaria.

En este sentido, precisó que en condiciones regulares se registra un cruce diario de alrededor de 3 mil 500 tráileres, pero con las limitaciones actuales se quedan varados entre 700 y mil camiones al día.

“Son números estimados, por supuesto que no todos los tráileres van llenos por eso hablamos de números estimados, si no seríamos muy irresponsables en dar datos que no tenemos totalmente comprobados; pero esas son las pérdidas calculadas a causa del fenómeno migratorio”, refirió Granados Trespalacios.

La representante de la SIDE en Chihuahua resaltó que la gobernadora Maru Campos está trabajando junto con todo el equipo, dentro de las facultades para atender tal problemática; al tiempo que indicó que el Instituto Nacional de Migración es el que atiende el tema migratorio, en tanto que la Guardia Nacional tiene otras responsabilidades.

“El Gobierno del Estado está trabajando en lo que le toca hacer. Se han sostenido reuniones no solamente con las autoridades federales y la municipal, específicamente con Ciudad Juárez, sino que también con corporativos que tienen las operaciones en Chihuahua y con los empresarios locales”, expuso.

Lo anterior –dijo-, a fin de ir monitoreando la situación y para poder intervenir acorde a sus facultades, entre las que se encuentran poner a disposición los medios para impulsar el desarrollo económico.

De acuerdo a información de la SIDE, el pasado sábado 30 de septiembre concluyó con un total de 1.24 millones de dólares (mdd) en pérdidas económicas, derivadas del cierre de puentes fronterizos ocasionado por la crisis migratoria que se vive en la entidad.

Mientras que las afectaciones acumulan un estimado de 871.33 mdd, en el periodo comprendido del 18 al 30 de septiembre de 2023, por la disminución en el cruce de vehículos de carga.