El Diablo Blanco, agente de la Guardia Nacional de Texas que maltrata a migrantes

Migrantes que llegan a la Puerta 40 del muro fronterizo que divide El Paso Texas con Ciudad Juárez son agredidos física y mentalmente por los militantes de la Guardia Nacional de Texas liderados por un soldado que lo apodaron “El Diablo Blanco”.

Carolina Martínez, migrante venezolana narró la manera en que han sido agredidos al momento de cruzar el río Bravo para entregarse a las autoridades estadounidenses con el objetivo de solicitar asilo político.

Expuso que cuando entró al muro fronterizo el pasado domingo, un soldado de Texas de origen mexicano al que le apodan el ‘Diablo Blanco’ llegó con ellos para golpearlos y les decía cosas como ‘pinche culero’.

Denunció que las autoridades de Texas se esconden como ratas en la orilla del río Bravo, les echan la luz incandescente por la noche, inclusive han hecho disparos con armas para ahuyentarlos del lugar, aun cuando la esposa de una compañera llevaba a su niña de brazos.

FOTO: Edgar García / El Heraldo de Juárez

Este agente de la Guardia Nacional de Texas les dijo que no le importaba si había niños pequeños, mujeres, hombres, que de todos modos iban a hacer disparos.

La migrante venezolana comentó que en una de las ocasiones, cuando estaban en el muro, los agarraron por la espalda y los empujaron al exterior del muro para quedar sobre el río Bravo.

FOTO: Edgar García / El Heraldo de Juárez

“Cada vez que nos ven, nos apuntan, cuando viene Migración de lado de México, nos corretean para el otro lado (Estados Unidos) y los del otro lado y del otro lado nos apuntan, que tenemos tres minutos y si en tres minutos no salimos, nos disparan".

Externó que el militar texano habla perfectamente el español y es como el líder de los militares que están en el muro fronterizo de lado americano, “como es el que los traduce de español a inglés, lo ponen a él a que nos amenace, a que nos intimiden y nos insulten”.

Dijo sentir temor de intentar cruzar por la Puerta 40, pero es la única opción, sobre todo temor por los niños, porque se escuchan los gritos cuando son golpeados algunos migrantes y las autoridades texanas aprovechan esta situación cuando no hay periodistas, ni agentes de migración de lado mexicano.

Carolina Martínez dio un mensaje con lágrimas en los ojos a las autoridades americanas para que los ayuden, sobre todo a los niños, porque ya tienen ocho días en la orilla del río Bravo y los niños están deshidratados, además, de ser agredidos, porque no es fácil que los estén correteando de lado de México y de lado de Estados Unidos, “Ya no aguantamos más, si nos ayudaran a sacar a Maduro (Nicolás) de nuestro país, nosotros no estaríamos aquí, es lo único que queremos”.

