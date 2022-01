WEF pide a países en desarrollo 1 billón de dólares para energías limpias

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) hizo un llamado para que las economías emergentes y los países en desarrollo inviertan un billón de dólares en energías limpias en esta década con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones hacia 2050.

La cifra significa incrementar casi siete veces la inversión que se realizó durante 2021 en estas naciones en energías renovables, que fue de 150 mil millones de dólares.

Durante el Foro Económico de Davos, el organismo internacional presentó un grupo de trabajo a través de la iniciativa Mobilizing Investment for Clean Energy in Emerging and Developing Economies, cuyo objetivo es encontrar barreras a la inversión, identificar soluciones y permitir acciones colaborativas para escalar significativamente el gasto de las naciones en energías limpias.

Dicho grupo desarrolló un conjunto de soluciones para desbloquear mayor financiamiento en los mercados emergentes, como son políticas sugeridas para acelerar los acuerdos corporativos de compra de energía en los países en desarrollo.

Para ello, el WEF, la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el Imperial College London y ETH Zurich crearán un Observatorio del Costo del Capital, con el fin de inspirar confianza de los inversionistas para cotizar e inyectar capital en proyectos de energía limpia en mercados emergentes.

“El Observatorio guiará a los desarrolladores de proyectos, las instituciones financieras y los encargados de formular políticas, y ayudará a fomentar la inversión en energía limpia en las economías emergentes y en desarrollo”, explicó el WEF en un comunicado.

Además, el organismo internacional y la Asociación de Inversión para el Desarrollo Sostenible (SDIP, por sus siglas en inglés) lanzarán una plataforma de trabajo sobre la transición del carbón a las energías renovables para identificar opciones convincentes para permitir la transición del carbón a la energía renovable en estas naciones.

“Los países, las empresas de energía y las instituciones financieras podrán aprovechar un conjunto de herramientas que hace referencia a las mejores prácticas de transición en los mecanismos de política, planificación y financiación”, indicó el WEF.

