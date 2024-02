Impulsa Municipio a emprendedores a través del programa Impulso Municipal MiPyME

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, ha implementado el programa Impulso Municipal MiPyME, con el que otorga créditos a emprendedores para arrancar sus negocios y posicionarse en el mercado.

Así lo informó sobre el apoyo de cinco millones de pesos que otorgó a la empresa local Power Steel, con la que se ha logrado posicionar en el mercado local y nacional.

Miguel Juárez es el creador de la empresa Power Steel, dedicada a diseñar y fabricar equipos completos de ejercicio para gimnasios, arrancando hace 20 años con un equipo pequeño conformado por vecinos de su colonia.

La iniciativa de esta empresa nació del deseo de Miguel, un joven estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de abrir un gimnasio, por lo que aprende a crear sus propias máquinas de ejercicio y posteriormente, empieza a recibir ofertas para comprar sus productos. Al paso del tiempo, Miguel comenzó a vender un gran número de equipos deportivos en todo el país.

“Yo no sabía que seguía o cómo crecer, entonces fue ahí cuando me inscribí a CANACINTRA y a través de Gobierno del Estado y Gobierno Municipal hicieron un programa para apoyar a las y los emprendedores con una certificación de calidad, esto me ayudó bastante para abrir mi panorama”, comentó Miguel.

Foto: Cortesía | Gobierno Municipal de Chihuahua

A través del programa realizado en conjunto con CANACINTRA, Miguel pudo crear el organigrama y plan estratégico de su negocio, así como formar parte de de distintos cursos y extender las enseñanzas a sus colaboradores.

“Lo que les puedo decir es que sí se puede, yo sé que está difícil, yo pasé esas etapas pesadas e incluso muchas personas no creen en ti. El emprender es una incertidumbre dónde te enfrentas a muchas cosas. Llevo 20 años en este negocio y me ha ido bastante bien, son diferentes etapas de crecimiento. Quiero agradecer al Gobierno Municipal por el apoyo que me dieron, sigan apoyando a los emprendedores porque allá fuera hay muchas personas como yo que necesitan ese impulso” concluyó.

Miguel también aprendió a diseñar y desarrollar su propia mercadotecnia, así como a manejar las redes de su negocio y crear contenido de foto y video, gracias a esto, hoy el joven chihuahuense ha logrado posicionar sus productos y formalizar su empresa.

Para finalizar, el Gobierno Municipal invita a las y los chihuahuenses que busquen emprender o potencializar su negocio, a participar en los distintos programas que ofrece la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de las familias de la Capital.