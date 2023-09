Infonavit: En cuánto tiempo pueden quitarte la casa por falta de pago

Las personas que han sido beneficiadas con el crédito del Infonavit pueden tener la preocupación de que en algún momento no puedan seguir pagando la mensualidad y, por ende, se les generen intereses, incrementando más el monto de la deuda.

Los motivos por los que una persona deja de pagar su crédito del Infonavit son diversos, entre ellos se encuentra el más común: el desempleo, pero también puede deberse a imprevistos de gastos o una crisis financiera muy grande. Si te encuentras en esta situación, aquí te decimos en cuánto tiempo pueden quitarte la casa por falta de pago.





¿Qué ocurre si dejo de pagar mi crédito?

El Instituto puede quitarte tu vivienda si dejas de pagar mensualmente la cuota. Si no cumples con lo acordado en el contrato que firmaste al inicio de recibir el crédito, comenzarás a generar intereses, por lo que tu deuda crecerá.

De acuerdo al Infonavit, el tiempo de prórroga en caso de desempleo es de al menos un año.

Cabe aclarar que, aunque pasen los 12 meses para que se reanude el cobro del crédito, la deuda seguirá aumentando, pues los intereses se abonan al capital, generando que el plazo de la deuda sea más complicado de pagar.

Si te encuentras en esta situación, no te alarmes, ya que el Infonavit te ofrece algunas alternativas antes de que esto suceda.

Una de ellas es el programa Borrón y Cuenta Nueva. Da clic aquí para leer en qué consiste y cómo solicitarlo.

¿En cuánto tiempo me pueden quitar la casa?

Si ya agotaste todos tus recursos y aún así no tienes la posibilidad de seguir pagando al Infonavit, entonces el tiempo que tiene que pasar para que la institución te quite tu casa es de cuatro años.

Cuando el Infonavit adquiere tu propiedad por falta de pago, establece un juicio para recuperar el adeudo del crédito que te otorgó. Se presenta ante el juzgado para obtener una sentencia en la que declare que debes pagar el adeudo y en caso de no hacerlo, se cobrará con la vivienda. Inicia el proceso de rematarla para pagar la deuda y si no la vende, se la queda cómo pago.

Si tu estado de cuenta en el Infonavit aparece en ceros, significa que han cerrado tu crédito. En este caso, tienes el derecho a defenderte en un juicio si consideras que han vulnerado el proceso jurídico. Para saber si tu casa ya ha sido adjudicada, puedes acudir a las instalaciones de la institución para conocer el estatus de tu crédito y en caso de que te informen que tu vivienda ha sido adjudicada, deberán proporcionarte el número de juicio o expediente.

Cuando tu crédito Infonavit ha sido cancelado por adjudicación, significa que ya no se encuentra en el sistema del Infonavit como crédito vigente y que ya no tendrás que pagar la deuda, pero también habrás perdido el derecho de la propiedad. Si la situación no se arregla en el juicio, el juez podrá ordenar que desalojes la vivienda.