Interceramic es líder en México y se prepara para un crecimiento internacional

Luego de sortear varios fracasos, la empresa Interceramic se ha consolidado como el vendedor al público número uno de pisos, recubrimientos y muebles de baño en México; pero aspira a crecer de 120 a 300 tiendas en China y cerrar el 2023 teniendo presencia en 100 sucursales de Home Depot; además se encuentran desarrollando un plan al 2030 para reingresar al mercado de Estados Unidos, según notificó Víctor Almeida, presidente de Interceramic.

En este último punto, informó que están a punto de hacer una asociación con una marca reconocida en Estados Unidos; se trata de un plan al 2030, que puede llevar a vender aproximadamente 500 mdd.

Almeida expuso que, previamente, cometieron el grave error de seguir creyendo que como se encontraban en ese momento podían seguir “atacando” el mercado de EU que cambió mucho: el 85% del consumo en aquel país es el producto porcelánico, y en México apenas representa el 5%; aparte, en Estados Unidos, la venta al público no es directa como en México, sino que se les vende a distribuidores a contratistas, instaladores, a tiendas, es decir, una venta a mayoreo.

“La verdad es que ya no daban los márgenes, la inflación, el tipo de cambio, etcétera, lo que hizo imposible seguir operando en Estados Unidos y decidimos cerrar una operación muy grande que nos iba a costar un dineral, pero hay que saber perder”, declaró en su participación dentro del Fuckup Night.

Esto le ha enseñado al empresario, a siempre conocer el mercado, entender el entorno, a contar o respaldarse con un gran equipo “porque el activo más valioso es la gente”; así como a reconocer a tiempo el error, y poder ver más allá.

Actualmente, Interceramic está a punto de hacer una asociación con una marca reconocida en EU, que se lanzará a largo plazo mediante un proyecto bien identificado y pensado, para estructurarlo de una manera que sea ganadora, pueda ir adelante y crezca; a diferencia de la otra ocasión.

“Esos errores de no entender bien los mercados, los cambios, no tener la gente correcta, no escuchar a los clientes, da una lección valiosísima de que echando a perder se aprende, que creo que es lo que nos va a dar un éxito en Estados Unidos a largo plazo”, apuntó.

Actualmente, Interceramic busca continuar creciendo en China donde tiene presencia desde 2010, y la proyección es alcanzar las 300 tiendas. Para dar un comparativo, en la República Mexicana ya se tienen alrededor de 330 sucursales, y para final de año se espera tener presencia en 100 Home Depot.

“La clave del asunto era ver que los errores nos enseñan muchísimo, y el dicho de echando a perder se aprende no cabe duda que es súper real”, añadió el presidente de esta empresa que ha “quebrado” unas tres veces.