La responsabilidad es 99% de Federación: insta CCE a atacar el huachicol desde el origen

Federico Baeza Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, instó a combatir la actividad ilícita que se genera del robo de combustible en la zona norte del municipio, llamado huachicol, desde el origen, que es la ordeña de los ductos, y señaló que la responsabilidad es 99% del Gobierno Federal.

“El mensaje debe ser, el origen es el que debe atacarse, para que no existe el huachicol, y es 99% responsabilidad de la Federación esto. Petróleos Mexicanos tiene una policía, tiene un destacamento encargado de vigilar los ductos. No se nos hace complicado revisar los ductos aquí de Chihuahua, más que todo, porque no son tantas las distancias de los ductos. Se puede hacer una buena estrategia en conjunto”, expresó Baeza Mares.

El presidente del CCE agregó que los efectos de la comisión de este delito en la zona norte de Chihuahua capital, genera una situación paralela adversa, que propaga la actividad ilícita en otras esferas, por lo que urgió a las autoridades del Gobierno Federal a proveer de paz a las y los ciudadanos chihuahuenses.

“Muy lamentable todo lo que está sucediendo, es zona de violencia, nos preocupa mucho que sigamos con estos crímenes de alto impacto, y bueno, aquí la Federación tiene que jugar mejor las fichas y darnos a los ciudadanos paz”, agregó.

Federico Baeza mencionó que es una realidad el problema del robo de combustible, que ha alcanzado la venta ilícita del producto robado a los transportistas, a precios más bajos que los del mercado legal.

“Es una realidad que está infiltrado con los transportistas, pero creemos que el objetivo debe ser el origen; es decir, la extracción. El ejército tiene que poner pequeños cuarteles en zonas estratégicas para poder estar con una supervisión más precisa de todo esto, debe haber una rotación permanente del personal, para que no se generen complicidades, y se tiene que atacar este programa. Es algo que siempre ha existido, ahora que se están usando más los ductos, creemos que al gobierno no le fue bien con el transporte, como lo estaba planteando, sin ductos, entonces, hay más ordeña”, aseveró.

En ese sentido, destacó que el Estado y el Municipio de Chihuahua, también tienen competencia para el combate de la extracción ilegal de combustible, con medidas locales, que inhiban la comisión de este delito. Así mismo, la población tiene la responsabilidad de contribuir con la denuncia, para abatir el huachicoleo en Chihuahua.

“El Estado y el Municipio también deben hacer lo suyo, apoyar en ciertas labores de vigilancia, apoyar el transporte de pipas, entre otras acciones. Creo también, una supervisión más profunda de las pipas, o de plano, no permitir la circulación de pipas sin permiso en las carreteras. Algo se debe poder hacer. Nosotros como IP estamos para sumar, y seguirle pidiendo a la ciudadanía que denuncie, fomentar la denuncia de actividades relacionadas con el huachicol, para verdaderamente, poderlo combatir, todos los ciudadanos debemos ser vigilantes de lo que sucede, y tener la valentía de, el tiempo y todo, para poder seguir denunciando y atacando este grave problema”, finalizó.