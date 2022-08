Más del 80% de los trabajadores están por debajo del ingreso mensual "digno"

Luis Enrique Terrazas, presidente de la Comisión de Bienestar Social de la Coparmex Nacional, destacó que una familia promedio de cuatro miembros en Chihuahua requiere de 22 mil pesos mensuales para vivir, por lo que considerando que dos personas laboren en el hogar, cada uno debería ganar 11 mil pesos; no obstante, con el salario mínimo actual el trabajador obtiene 5 mil 186 pesos al mes.

En el estado de Chihuahua el 82% de los trabajadores, que representan 755 mil plazas al primer trimestre del 2021, quedaban por debajo del ingreso mensual requerido para satisfacer sus gastos alimentarios, no alimentarios, más gastos no esenciales, pero comunes.

¿Cuánto cuesta vivir? De acuerdo a información presentada por Terrazas, con datos de una compañía local, una familia de cuatro integrantes debe gastar 6 mil 400 pesos al mes únicamente en alimentos, lo que es catalogado como la “Canasta A”.

Luis Enrique Terrazas, presidente de la Comisión de Bienestar Social de la Coparmex Nacional / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Pero si a esta última se le suman otros alimentos extras de uso diario como leche, pan y huevo, más transporte público, ropa y calzado, renta o hipoteca, uniformes y útiles escolares, corte de pelo, cable, internet, celular, gas, luz, agua y Predial (7 mil 300 pesos más al mes), da un total de 13 mil 700 pesos mensuales para la “Canasta B” por hogar en Chihuahua.

“Esto es para medio comer, vestirse y pagar servicios”, expuso, y añadió que cuando la familia cuenta con vehículo propio cuyas reparaciones se calculan en mil 800 pesos mensuales, aparte de colegiatura, medicinas y médicos, gasolina, compra de lentes, dentista, comidas fuera de casa, así como salidas al cine o días de campo, habrá que agregar 8 mil 300 pesos dando como resultado 22 mil pesos al mes en la “Canasta C”.

“Los trabajadores no nacieron nada más para comer, vestirse, y regresar a la casa; podemos ver que no hay gastos de un carro extraordinario, o que hicieron un viaje. Decimos que generamos empleos, pero si no pagamos esto, entonces no estamos generando empleos, estamos generando subsistencias”, refirió el también ex presidente de Coparmex.

Finanzas Sueldo digno debería ser de 11 mil pesos mensuales: Enrique Terrazas

Considerando estos 22 mil pesos por hogar, entre las dos personas que regularmente laboran dentro de una familia (mamá y papá), arroja que cada trabajador debería estar ganando 11 mil pesos mensuales libres; no obstante, contemplando que el salario mínimo es de 172.87 pesos diarios, el sueldo mensual alcanza los 5 mil 186 pesos, lo que significa una brecha de 2.2 veces el salario mínimo, en relación a los 11 mil pesos al mes que habría que ser el “salario digno”.

Destacó que los empresarios generan el 80% de los puestos de trabajo de este país, y el gobierno el 20% restante, entonces refirió que si empieza a haber un cambio en el sector productivo, a este 80% se le pudiera hacer un beneficio. “Si tu empresa paga 11 mil pesos por mes, tus colaboradores viven dignamente; si tus colaboradores viven dignamente, tu empresa contribuye a la democracia, seguridad, educación, y desarrollo del país”, apuntó.

Con el respaldo de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), analizados por la Plataforma de Inteligencia Competitiva (PICsp), Terrazas precisó que al primer trimestre de 2021, se contabilizaron 920 mil 933 empleos, donde el 46% son de salario mínimo, y 36% de dos salarios mínimos ($10 mil 372.2), por lo que 82% de los trabajadores se encontraban por debajo del ingreso mensual requerido, y completa sus necesidades con deuda.

Luis Enrique Terrazas, presidente de la Comisión de Bienestar Social de la Coparmex Nacional / Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, derivado de esta y otras situaciones, se tiene que en el país, el 9% de los alumnos de primaria desertan de sus estudios para contribuir económicamente en el hogar, el 36% de los estudiantes de secundaria, y el 60% de preparatoria.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Ante este panorama, refirió que las ideas básicas que se pueden aportar son: generar conciencia en las empresas que la gente que gana menos de 11 mil pesos por mes no vive dignamente; aparte, dijo ser consciente que el salario no se puede subir en un día, pero la recomendación fue elaborar un plan de uno a cinco años para lograrlo.

Asimismo, la invitación fue que en el tabulador de sueldos se incremente un porcentaje mayor a los que ganan menos y menos a los que más ganan, hasta lograr que el que gana menos tenga un sueldo digno de 11 mil pesos por mes.

Todo lo anterior derivó de la charla “México Digno, El salario como impulsor de la empresa”, como parte de “Desayunos Comunidad” de Coparmex.