Satoshi Nakamoto, presunto creador del Bitcoin que desapareció luego de reunirse con la CIA

Actualmente nadie sabe su paradero, podría ser una persona o una organización entera, pero solo se le atribuye el nombre de Dorian Pretice Satoshi Nakamoto además de la paternidad del bitcoin y el concepto de las criptomonedas. No existen imágenes fiables ni apenas rastro de quien era.

El vacío sobre su figura data del 12 de diciembre de 2010, cuando se compartieron unas escuetas instrucciones para evitar el colapso de su invento. "More work to do" (Más trabajo por hacer), en referencia a la protección interna para evitar los temidos ataques DDoS (denegación de servicio).

Luego de ese día, Nakamoto se desconectó y nunca más se tuvieron noticias del ingeniero, hasta un supuesto mensaje en 2010. El inquietante silencio online y offline se espesó desde entonces. Anteriormente, Nakamoto escribió 539 comentarios en el foro bitcointalk.org y firmó 34 correos electrónicos. En todos ellos, curiosamente, siempre dejaba dos espacios después de cada frase.

El anonimato de Nakamoto tiene lógica ya que la utilidad primigenia de la criptodivisa era idóneo para el mercado negro, siempre trufado de narcotraficantes y maleantes.

El nuevo medio de pago salió de su cascarón en 2008, desde el primer momento descentralizado de las autoridades centrales y sin intermediarios. También es absolutamente opaco y seguro, gracias a su arquitectura basada en las cadenas de bloques del blockchain.

El último mensaje que envió Nakamoto fue un correo enviado al foro BitcoinTalk, en en cual explicaba que asistiría a una reunión con la CIA.

Un día como hoy hace 11 años, un desarrollador de #Bitcoin anunciaba que visitaría a la CIA.



Desde entonces, más nunca se supo de Satoshi Nakamoto. pic.twitter.com/wmRV5fd4pA — Luis David Esparragoza (@criptoluis) April 27, 2022

He aceptado una invitación para hablar [con la CIA] porque el hecho de haber sido invitado significa que Bitcoin ya está en su radar, y pienso que sería una buena oportunidad para hablar sobre por qué creo que Bitcoin hará del mundo un mejor lugar.

Creo que la meta de este proyecto es crear una mejor moneda, crear un sistema internacional de pagos más competitivo y eficiente, y darles a las personas mayor control sobre sus finanzas. Y no pienso que ninguno de esas metas sean incompatibles con las metas del gobierno”.

Su figura se volvió casi un mito para el mundo de las criptomonedas, algunos afirman que Satoshi sigue vivo y solo decidió salir de la esfera pública una vez que su creación comenzó a ser usada. Otros piensan que Satoshi en realidad era un grupo de personas que se encargaron de desarrollar este nuevo método de pago completamente en línea.

