Motivan en ventas y superación personal a agentes de seguros y fianzas de AMASFAC

Tres conferencistas se presentaron durante los eventos conmemorativos por el Día del Agente celebrado por la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, AC., en el Club Deportivo Altozano, donde ante un estimado de 200 personas, compartieron sus experiencias sobre alcances de ventas y crecimiento personal.

Jaffet Gallardo fue el primer conferencista en subir al podio, para presentar la conferencia “Crack de las Ventas”, que compartió, fue diseñada desde un momento de estrés, en el que enfrentó obstáculos cómo vender en el mercado, crear y generar ganancias.

“Esta conferencia es para dar las herramientas, para dar las habilidades que esta nueva era exige. Este nuevo mundo, altamente competitivo, exige a que nos volvamos diferentes, a que empecemos a entender el mundo de una manera diferente y empezar a conseguir más prospectos”, explicó.

Entre los retos y obstáculos, enlistó saber cómo moverse en redes, entender los algoritmos de Facebook, Instagram; saber lanzar campañas, saber mostrar o que no dé miedo mostrarse con un vídeo en las redes, o una imagen, o poner el nombre propio.

“Uno de los retos más fuertes, es que la mayoría de la gente tiene pensamientos de miseria, y con esto me refiero a que la mayoría de la gente opina por todo. Entonces, es muy fácil criticar y el hecho de que ponga una imagen allá afuera que diga que soy vendedor algo que fácil para ti ser vendedor, y la mayoría de la gente, tiene una opinión para eso. Para dar la vuelta a esa situación, empiezas con crear confianza; esa confianza personal y profesional, se genera desde una educación esa confianza. Esta nueva era, buscamos una relación; esta era, es una era de confianza personal y profesional”, dijo.

Durante su intervención, Ana Laura Hernández abordó la conferencia Cambios que nos Cambian, en la que disertó en una realidad presente, luego de salir de una etapa muy disruptiva, en la que acontecieron muchos cambios, y cuyo beneficio es que es una oportunidad para aprender a ser innovadores, a generar nuevos hábitos, para crecer.

“Se trata de que con pequeños cambios que tú vayas haciendo tu vida, puede cambiar dramáticamente. Les presento mi historia y tips, de cómo a partir de ellos, los agentes pueden ir metiendo cada uno de esos pequeños cambios, para que se lleven: que todo es posible, que no basta con soñarlo que para que se vuelva realidad, hay que empezar a actuar. No tan solamente que se quede en una idea, en un pensamiento, en un deseo. Hay que tener un ferviente deseo que te muevas a hacer las cosas y puedes cambiar de la noche a la mañana como yo lo hice”, exhortó.

Dentro de su historia persona, relató que llegó al sector asegurador en una época en que los vendedores eran agentes que no tenían carrera o habían fracasado en su profesión; pero explicó que además los vendedores de seguros eran el fracaso del fracaso, o sea, ni en venta de libros tenían éxito.

“Aprendí que nosotros somos los que nos debemos de preparar. Nosotros somos los que debemos de ayudar a construir ese futuro a partir de una adecuada preparación y asesoría”, expresó. Para finalizar, felicitó al gremio de agentes de seguro, porque es una de las pocas actividades, en las que pueden ayudar a nivel micro y macroeconómico en el país, porque cambian vidas, y cambian el futuro.

Para cerrar el ciclo, Gabriela Ruiz, presentó la conferencia Creer para Crear, en la que su objetivo fue quebrantar paradigmas, que llegan a estorbar para disfrutar el trayecto. “Todo empieza con los pensamientos que tengamos; la invitación que yo hago desde eso e inicio de pensamientos, es que los intentemos gestionar; si no se puede, que sepamos de qué se trata, pues al trayecto de vida. Y así con ese disfrute podemos llegar a las ventas”, explicó sobre lo que resultó en una conferencia llena de herramientas, de resiliencia, de motivación.

“A veces la motivación se va; quiero ir un poco más allá dejando una huella, una huella inspiradora para que la persona oyente decida hacer esa transformación y encontrar su mejor versión para para trabajar a su favor. Hay muchos tesoros escondidos, por ejemplo, lidiar con el rechazo, con los paradigmas. Por ejemplo del hubiera, de a mí no me va a pasar. “Este mensaje, no solamente es para no es para la persona oyente, sino también para que ellos agarran estas herramientas y la transmiten a sus hacía sus prospectos hacia sus clientes asegurados”, expresó Gaby Ruiz.

Para cerrar, dejó la tarea de realizar una reflexión, una introspección profunda, para que los oyentes encuentren esas áreas de oportunidad que tienen como de mejora como persona y que se atrevan que se atrevan a sacar su mejor versión