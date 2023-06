¿Mucho calor? Aumenta 40% venta de cerveza en Chihuahua

Ante las altas temperaturas que se presentan en la ciudad, expendios de cerveza reportan un incremento en ventas que alcanza el 40 por ciento; sin embargo, algunos establecimientos del giro están registrando ciertos problemas en torno al surtido y/o abastecimiento de hielo.

En el negocio expendedor de cerveza ubicado en la colonia Cerro de la Cruz, las ventas han aumentado entre un 30 y 40% durante la época de calor y, aunque la demanda se mantiene en la mayor parte del día, durante las tardes se intensifica, y más aún los fines de semana.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua

Dicho expendio en la privada de Jiménez y 80 opera de 9:00 a 22:00 horas y en diferentes horarios tiene afluencia de clientes buscando la manera de refrescarse, aunque sea adquiriendo un solo envase de estas bebidas.

En cuanto a la escasez de hielo, el dependiente explicó que la primera vez se surten sin problema de este producto, pero si requieren volver a pedir no siempre hay disponibilidad “ya que los proveedores no dan abasto”.

Por ejemplo, notificaron, que este fin de semana no tuvieron costales ni bolsas de hielo para comercializar, que al menos en este lugar se ofrecen en 80 y 20 pesos, respectivamente; no obstante, actualmente, en cerveza no se presentan cuestiones de desabasto.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Mientras que en el caso del expendio localizado en la calle Samaniego, a pesar de contar con una máquina de hielo, no pueden fabricarlos debido a la falta de agua potable; así que optó por llamar a las surtidoras para solicitar un congelador para las bebidas, pero le comentaron que no había disponibles.

“Muchos clientes se enojan porque no siempre tenemos hielo a la venta, pero no es nuestra culpa. Hay quienes vienen con su hielera para llevar cerveza y piden agregar hielo para mantenerla bien fría, pero no tenemos porque no hay agua”, comentó la colaboradora.

En cuanto a la comercialización de la cerveza, esta última calculó un alza de entre el 35 y 40 por ciento, a una temporada regular; pero consideró que si no se registrara tal situación con el hielo, este porcentaje se pudiera elevar.

La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), informó que, derivado de la ola de calor, a nivel nacional, la demanda de cerveza alcanzó el 80%; seguido por el agua embotellada, mineral y de sabor, en un 56.6%, los refrescos de cola con un 32.9%; y los demás refrescos, un 9.8%. Mientras que en el caso del hielo es del 65 por ciento.

Asimismo, el organismo resaltó que el incremento en el consumo de bebidas se da en un contexto de inflación que ha encarecido alrededor de un 10.5% sus precios, por ello el agua embotellada ha subido de dos a tres pesos, y la cerveza de tres a cinco pesos, en promedio.

Por otro lado, la ANPEC alertó que, considerando el nivel de inventario en los pequeños comercios, se teme que se puedan enfrentar a un escenario de desabastecimiento de bebidas y hielo, a causa del clima que se tiene en el país.

Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que de momento no se registra un marcado desabasto de bebidas ni de hielo, y que se está verificando que no haya un abuso en cuanto al tema de precios