Otorgan becas a estudiantes de ingeniería en Chihuahua

Tomando en cuenta las necesidades actuales del mercado laboral, actualmente el 62 % de las becas que se otorgan a través de Cooperación Educativa A.C, se enfocan en ingenierías cuyos campos de trabajo han tenido mayor empleabilidad en la ciudad de Chihuahua.

Esta asociación actualmente tiene vigentes 480 becas para el pago de colegiaturas en diferentes carreras, explicó Alejandro Lara Cruz, presidente del Consejo, quien expuso que aparte los apoyan mediante un programa de desarrollo humano donde aprenden cómo enfrentarse al ámbito laboral incentivando así el desarrollo integral.

Este último implica talleres y/o capacitaciones como psicología positiva, habilidades a la hora de sostener entrevistas de trabajo, cómo preparar un currículo, así como la facilidad de elevar el nivel de inglés tomando en cuenta que es un idioma muy necesario en ciudades como Chihuahua que está orientada a la exportación.

Lara fue claro al señalar que desde esta asociación apoya a personas de todas las carreras en general; sin embargo, a la fecha, el 62 % de los beneficiados se encuentra cursando una ingeniería a raíz del panorama actual.

Quienes deseen acceder a esta clase de apoyos deberán tener un buen aprovechamiento escolar; aparte, se les practica un estudio socioeconómico para verificar que realmente necesitan la beca; pero además se enfocan en conocer las aspiraciones del interesado.

Cabe mencionar que Corporación Educativa cuenta con varias fuentes de financiamiento, lo que hace posible su labor en pro de formar ciudadanos de bien, que aporten a su comunidad a través de habilidades adquiridas.

Uno de los beneficiarios es Jesús Aarón Díaz, graduado de la carrera de Ingeniería en Matemáticas en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), el cual explicó que el procedimiento para aplicar no es complicado, sino que basta con cumplir ciertos requisitos.

“Esta fundación fue mi respuesta a mi mayor preocupación cuando estaba en la preparatoria, porque yo realmente quería estudiar una carrera, pero sin los recursos no veía la posibilidad. Cuando me platicaron de Corporación Educativa, yo no podía creer que hubiera una fundación que pudiera ayudar así a los jóvenes en condición vulnerable”, comentó.

Asimismo, destacó que un factor que enriquece más a la asociación civil y la puede diferenciar de otras que se dediquen a lo mismo, es la preparación que brindan más allá de únicamente pagar una carrera.

En 1976 se crea Cooperación Educativa A.C, institución que otorga becas escolares, canalizando el patrimonio existente a la necesidad de oportunidades para jóvenes con deseos y potencial para cursar sus estudios superiores.

Da acceso y permanencia a personas con limitaciones económicas para el logro de su educación universitaria al ser una institución reconocida y líder en el otorgamiento de recursos económicos, cognoscitivos y de valores a estudiantes sobresalientes.

Si alguna persona está interesada en conocer más, la asociación se encuentra ubicada en la calle Georgia 3100, en la colonia Águilas.